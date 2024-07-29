Пойман на горячем: в Находке курьер ехал за деньгами, а приехал в СИЗО

В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю рассказали: в полицию Находки поступила информация: одну из жительниц города мошенники успешно обработали: женщина поверила, что её родственник попал в беду и ему срочно нужны деньги, которые нужно прямо сейчас передать курьеру. И передача состоится вот-вот.