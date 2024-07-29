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Posted 28 июля, 23:34

Published 28 июля, 23:34

Modified 28 июля, 23:36

Updated 28 июля, 23:36

Курьера, работавшего на мошенников, задержали в Приморском крае

Пойман на горячем: в Находке курьер ехал за деньгами, а приехал в СИЗО

28 июля 2024, 23:34
Фото: 1MI.

Курьера, работавшего на мошенников, задержали в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Полицейские Находки задержали с поличным курьера, который работал на мошенников и собирался забрать деньги из рук облапошенной ими жительницы города — и раствориться в ночи. Но раствориться не удалось.

В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю рассказали: в полицию Находки поступила информация: одну из жительниц города мошенники успешно обработали: женщина поверила, что её родственник попал в беду и ему срочно нужны деньги, которые нужно прямо сейчас передать курьеру. И передача состоится вот-вот.

— За домом, где жила потерпевшая, было организовано наблюдение. Как только курьер сделал своё чёрное дело — получил деньги и собирался быстренько скрыться, сотрудники полиции его задержали. Против 18-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигурант помещен в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что максимальный срок, который может грозить юному, но уже снюхавшемуся с мошенниками гражданину, — пять лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пенсионерка отсудила деньги у мошенников.

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#Новости#Находка#Полиция#Приморский край#Приморье#Происшествия
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