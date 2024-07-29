Прокуратура проверяет миграционное законодательство после пожара во Владивостоке

Posted 29 июля, 05:56
Published 29 июля, 05:56
Modified 2 октября, 05:58
Updated 2 октября, 05:58
Надзорным ведомством организованы проверочные мероприятия, с привлечением специалистов пожарного надзора, росреестра и полиции.
Сопровождение и безопасность проверки обеспечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю и недавно созданным отрядом «Тигр-правопорядок».
Выходом на место установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, миграционного законодательства.
В помещениях установлено нахождение порядка 40 иностранцев, более 10 из которых не представили необходимых документов, подтверждающих законное пребывание на территории Российской Федерации.
По результатам проверки прокуратура района даст оценку исполнению требований миграционного законодательства, а также законности эксплуатации здания для размещения граждан.
Проверка продолжается.
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