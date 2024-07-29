Пропавшего на море ребенка четвертый день ищут в Приморье — видео

Posted 29 июля, 04:41
Published 29 июля, 04:41
Modified 29 июля, 04:43
Updated 29 июля, 04:43
Прокуратура ЗАТО Фокино координирует работу по поиску малолетнего ребенка.
Во время купания в реке, которая впадает в бухту Безымянная в пгт Дунай, пропал семилетний мальчик, ненадолго оставшийся без присмотра. Его безуспешно пытаются найти с 25 июля 2024 года.
Поиски контролирует прокурор города Владимир Синенко.
Удалось выяснить, что семья мальчика приехала на отдых из Владивостока, на спецучетах не состоит, у ребенка есть старшая сестра.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и результаты поисковых мероприятий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поиски пропавшего ребенка продолжаются в Приморье.