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Posted 29 июля, 04:41

Published 29 июля, 04:41

Modified 29 июля, 04:43

Updated 29 июля, 04:43

Поиски пропавшего в Приморском крае ребенка продолжаются четвертый день

Пропавшего на море ребенка четвертый день ищут в Приморье — видео

29 июля 2024, 04:41
Фото: 1MI.

Поиски пропавшего в Приморском крае ребенка продолжаются четвертый день

Сюжет
Дети
Мальчика, который пропал в поселке Дунай в Приморье, ищут полиция, спасатели и волонтеры. Поиски контролирует прокуратура.

Прокуратура ЗАТО Фокино координирует работу по поиску малолетнего ребенка.

Во время купания в реке, которая впадает в бухту Безымянная в пгт Дунай, пропал семилетний мальчик, ненадолго оставшийся без присмотра. Его безуспешно пытаются найти с 25 июля 2024 года.

Поиски контролирует прокурор города Владимир Синенко.

Удалось выяснить, что семья мальчика приехала на отдых из Владивостока, на спецучетах не состоит, у ребенка есть старшая сестра.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и результаты поисковых мероприятий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поиски пропавшего ребенка продолжаются в Приморье.

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