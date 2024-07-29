Травника из Красноармейского района повязали в Приморье

Posted 29 июля, 08:55
Published 29 июля, 08:55
Modified 29 июля, 08:57
Updated 29 июля, 08:57
Полицейские арестовали жителя Красноармейского района Приморья, который незаконно хранил вытяжку из галлюциногенных растений и выращивал запрещенные травы.
Подозреваемого задержали по обвинению в наркопреступлении. На участке подозреваемого было нашли 26 кустов запрещенных растений, которые он, судя по всему, выращивал сам. Во время осмотра в доме задержанного также было обнаружено психотропное вещество.
Экспертиза показала, что изъятые растения принадлежат к наркосодержащему семейству. Мужчина, страдающий от зависимости, хранил их для личного употребления, без намерения его продажи.
Следствие начало уголовное дело против «травника», хранившего дома запрещенные вещества и растения. Ему грозит до трех лет тюремного заключения за незаконное обращение с психотропными веществами. Также возбуждено дело о незаконном выращивании наркосодержащих растений, за что предусмотрено до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который организовал у себя на огороде целую плантацию из «запрещенки».