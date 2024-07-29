vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля, 08:55

Published 29 июля, 08:55

Modified 29 июля, 08:57

Updated 29 июля, 08:57

Травника из Красноармейского района повязали в Приморье

Травника из Красноармейского района повязали в Приморье

29 июля 2024, 08:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Житель Приморья выращивал кусты запрещенного растения и хранил дома психотропные вещества. Выяснилось, что у него есть зависимость. «Травника» все же задержали.

Полицейские арестовали жителя Красноармейского района Приморья, который незаконно хранил вытяжку из галлюциногенных растений и выращивал запрещенные травы.

Подозреваемого задержали по обвинению в наркопреступлении. На участке подозреваемого было нашли 26 кустов запрещенных растений, которые он, судя по всему, выращивал сам. Во время осмотра в доме задержанного также было обнаружено психотропное вещество.

Экспертиза показала, что изъятые растения принадлежат к наркосодержащему семейству. Мужчина, страдающий от зависимости, хранил их для личного употребления, без намерения его продажи.

Следствие начало уголовное дело против «травника», хранившего дома запрещенные вещества и растения. Ему грозит до трех лет тюремного заключения за незаконное обращение с психотропными веществами. Также возбуждено дело о незаконном выращивании наркосодержащих растений, за что предусмотрено до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который организовал у себя на огороде целую плантацию из «запрещенки».

Наркоплантацию в тысячу кустов ликвидировали в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще двоих буйных отдыхающих из Андреевки повязали в Приморье — видеоХулиганы устроили файер-шоу, а потом началась пенная вечеринка в Приморье — фотоСмятые машины, людей уже не спасти — обстоятельства смертельной аварии в Приморье
#Новости#Уголовное дело#Наркотики#Полиция#Экспертиза#Задержание#Расследование#Незаконный оборот#Приморский край#Отчет#Приморье#Происшествия#Лишение свободы#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика