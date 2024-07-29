Усатый-полосатый, он же амба: сможете пройти простой тест про тигров в День тигра?

Сегодня отмечается международный День тигра. Эти великолепные полосатые кошки очаровывали и вдохновляли писателей, поэтов, музыкантов, режиссёров… Предлагаем вам пройти тест о тиграх, живущих не в тайге, а в кино или литературе.
Тигры в кино, музыке и книгах - проверьте себя, пройдите тест
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