Владивосток на прошлой неделе: студенческие игры, озеленение и очистка русел рек

Тайфуны и циклоны с большим количеством осадков, которые каждое лето накрывают Владивосток, приводят к масштабным подтоплениям и серьезным ущербам. Администрация Владивостока принимает ряд мер по минимизации возможных подтоплений городских территорий, важной частью которых является расчистка русел рек. В 2024 году специальная городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о проведении работ на реках города.