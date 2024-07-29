Владивосток на прошлой неделе: студенческие игры, озеленение и очистка русел рек

Posted 29 июля, 02:12
Published 29 июля, 02:12
Modified 31 июля, 13:42
Updated 31 июля, 13:42
Студенческие игры «Молодость Приморья» объединили молодых спортсменов разных стран
Владивосток стал местом проведения первых Международных студенческих молодежных игр «Молодость Приморья». На церемонии закрытия глава города Константин Шестаков отметил, что игры стали настоящим фестивалем дружбы молодежи.
25 июля в дальневосточной столице прошло торжественное закрытие студенческих молодежных игр «Молодость Приморья», которые проводились в регионе впервые. Церемония награждения победителей и призеров, а также лучших волонтеров соревнований состоялась в кампусе ДВФУ на острове Русский.
Награды ребятам, показавшим лучшие результаты в состязаниях, вручили министр физической культуры и спорта Приморского Края Жан Кузнецов, глава Владивостока Константин Шестаков, президент олимпийского совета Приморья Олег Докучаев и другие почетные гости.
Были отмечены владивостокские студенты, которые за четыре дня игр завоевали 60 медалей. Спортсмены из Владивостока — команда студентов ДВФУ заняла почетное второе место в медальном зачете, лучше всего выступив в плавании, гребле-индор, пляжном волейболе, баскетболе, лёгкой атлетике и боксе. Первое место заняла сборная Республики Беларусь, а на третьей позиции — спортсмены из КНДР.
Мэр Константин Шестаков, поздравляя команды, отметил, что это была честная и красивая борьба.
«Для Молодёжной столицы России студенческие игры — это чудесный спортивный праздник, настоящий фестиваль дружбы молодежи, во время которого ребята смогли узнать друг друга получше и познакомиться с культурой разных стран. Искренне хочется, чтобы игры превратились в ежегодные, и студенты ещё не раз встретились на состязаниях. Фаворитом соревнований стала Республика Беларусь, мы поздравляем команду с достойными результатами. Безусловно, международная конкуренция даёт дополнительную мотивацию, а также помогает спортсменам идти дальше и развиваться. Отмечу, что владивостокские ребята смогли проявить себя. Мы гордимся нашими студентами и желаем им новых побед», — отметил он.
Чтобы предотвратить ЧС: очистка русел рек продолжается во Владивостоке
Русло реки Песчанки продолжают чистить во Владивостоке, техника прошла уже почти четыре километра. На следующем этапе работ по защите города от последствий сильных дождей будет расчистка русел рек Богатой с протокой Соленой и Первой Речки.
Тайфуны и циклоны с большим количеством осадков, которые каждое лето накрывают Владивосток, приводят к масштабным подтоплениям и серьезным ущербам. Администрация Владивостока принимает ряд мер по минимизации возможных подтоплений городских территорий, важной частью которых является расчистка русел рек. В 2024 году специальная городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о проведении работ на реках города.
Сегодня в плановом ежедневном режиме идут работы на реке Песчанке. Мэрия заключила соглашение с ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
«Работы включают в себя изъятие илистого грунта. На сегодняшний день техникой пройдено 3 800 метров русла реки Песчанки и изъято более 43 тысяч кубических метров грунта. Эти работы позволят в будущем избежать подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры», — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Весь грунт, который поднимают специалисты из русел, складируется в специально отведенных местах — в безопасной зоне береговой черты без его дальнейшего использования. Причем принимаются все меры для того, чтобы впоследствии грунт не мог сойти в реку в случае подъема уровня воды.
Эксперты из Харбина поделились опытом в озеленении со специалистами из Владивостока
Специалисты управления городской среды и озеленители Владивостока побывали в городе-побратиме — Харбине для обмена опытом. Опыт китайских коллег поможет создать качественный зеленый ландшафт дальневосточной столицы.
Администрация Владивостока работает над созданием стратегии комплексного озеленения, которая будет завершена уже в следующем году. В проработке стратегии поможет опыт харбинских экспертов — представители городских служб побывали в Харбине — городе-побратиме Владивостока для обмена опытом.
Какой ассортимент растений используют китайские коллеги, как осуществляется уход за зелеными насаждения, какой состав травосмеси используется для создания газонов — эти и многие другие темы обсудили в Харбине представители Владивостока. Этот опыт будет учитываться и применяться при создании мастер-плана по озеленению дальневосточной столицы.
«Визит в Харбин стал для нас отличной возможностью перенять лучшие практики озеленения этого крупного китайского мегаполиса. Флора Харбина очень близка флоре Владивостока: там часто встречаются такие зеленые насаждения, как сирень амурская, клен ясенелистный, ильм мелколистный, тополь дрожащий, различные виды ив, кленов, пузыреплодник калинолистный. На улицах Харбина можно встретить кизильник блестящий, сирень Мейера, а также хосты, астильбы, ирисы и многие другие растения. Помимо этого, в городе-побратиме применяется вертикальное озеленение. Несколько идей было решено взять на вооружение для применения в будущем», — рассказали участники делегации.
Частью стратегии по озеленению Владивостока станет создание муниципального лесопитомника, такое поручение дал ранее глава города Константин Шестаков. Это даст возможность получать качественный посадочный материал. Во время визита в Харбин специалисты посетили Ботанический сад провинции Хэйлунцзян и оранжерею, а также научно-исследовательскую базу саженцев, где им удалось познакомиться с китайскими наработками.
Бой грызунам: хвостатых жителей Владивостока «просят на выход»
В скверах и парках Владивостока идет обработка от грызунов — дератизационные мероприятия проводит подрядная организация по заказу мэрии.
Этим жителям Владивостока горожане точно не рады — от грызунов только одни проблемы: разносят разные опасные для человека инфекции, размножаются со скоростью света, да и просто вызывают отвращение. Такое соседство владивостокцам не по душе.
Чтобы город стал чище и избавился от таких незваных гостей, администрация Владивостока проводит дератизацию. Для этого привлекается специализированная организация, сотрудники которой знают толк в травле крыс.
В Дирекции общественных пространств Владивостока рассказали, что перед тем, как начать дератизацию, специалисты подрядной организации проводят предварительную подготовку — осматривают общественные пространства, выявляют вид крыс и их примерное количество. А для эффективного воздействия специалисты раскладывают отраву рядом с контейнерными площадками, предназначенными для сбора мусора и твердых бытовых отходов — излюбленными местами грызунов, именно здесь можно добыть большое количество еды.
На минувшей неделе обработку уже провели на территории мыса Ахлестышева, в скверах на Адмирала Фокина и Окатовой. Впереди дератизация в парке Минного городка, Покровском парке, в скверах Героев-Даманцев и в районе Русской, 48, а также на набережной Второй Речки.
В мэрии напомнили, что хотя подрядная организация, предоставляющая услуги дератизации, имеет соответствующую лицензию и использует только разрешенные препараты, жителям Владивостока необходимо тщательно следить за своими домашними питомцами, чтобы они случайно не съели оставленную специалистами отраву.
Напомним, 25 июля во Владивостоке началась массовая дератизация. Будут обработаны не только городские, но и придомовые территории.