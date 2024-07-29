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Posted 29 июля, 10:09

Published 29 июля, 10:09

Modified 29 июля, 10:11

Updated 29 июля, 10:11

Появились подробности и новое видео с места массового ДТП во Владивостоке

Выяснились подробности серьезной аварии во Владивостоке — видео

29 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI.

Появились подробности и новое видео с места массового ДТП во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Причина ДТП и огромной пробки во Владивостоке выяснилась. Один из водителей не учел дистанцию, в результате выбил «страйк» сразу из нескольких авто.

Выяснились обстоятельства серьёзной аварии на объездной трассе во Владивостоке. Оказалось, что причина пробки в том, что один из водителей не выдержал дистанцию и влетел в другую машину. Impreza врезалась в зад Toyota Caldina, а ее от удара отбросило в Suzuki Swift. Помятые машины с потерянными бамперами стоят на разных полосах, перегородив все движение на выезд из города.

В новых медиа появились комментарии от очевидцев. Люди пишут, что на месте видели еще и грузовик:

«Там фура была»;
«Длинномер с ними стоял, думали, он легковушки и поперемял».

Был ли грузовик участником аварии и куда подевался, неизвестно. О пострадавших не сообщается. Другие обстоятельства выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на объездной во Владивостоке.

Массовая авария случилась на трассе во Владивостоке — видео
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