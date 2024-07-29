Выяснились подробности серьезной аварии во Владивостоке — видео

Выяснились обстоятельства серьёзной аварии на объездной трассе во Владивостоке. Оказалось, что причина пробки в том, что один из водителей не выдержал дистанцию и влетел в другую машину. Impreza врезалась в зад Toyota Caldina, а ее от удара отбросило в Suzuki Swift. Помятые машины с потерянными бамперами стоят на разных полосах, перегородив все движение на выезд из города.