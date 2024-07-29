Выяснились подробности серьезной аварии во Владивостоке — видео

Posted 29 июля, 10:09
Published 29 июля, 10:09
Modified 29 июля, 10:11
Updated 29 июля, 10:11
Выяснились обстоятельства серьёзной аварии на объездной трассе во Владивостоке. Оказалось, что причина пробки в том, что один из водителей не выдержал дистанцию и влетел в другую машину. Impreza врезалась в зад Toyota Caldina, а ее от удара отбросило в Suzuki Swift. Помятые машины с потерянными бамперами стоят на разных полосах, перегородив все движение на выезд из города.
В новых медиа появились комментарии от очевидцев. Люди пишут, что на месте видели еще и грузовик:
«Там фура была»;
«Длинномер с ними стоял, думали, он легковушки и поперемял».
Был ли грузовик участником аварии и куда подевался, неизвестно. О пострадавших не сообщается. Другие обстоятельства выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на объездной во Владивостоке.