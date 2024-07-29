Жара и влажность в «миллион процентов» добивают людей — адская духота во Владивостоке

Posted 29 июля, 10:57
Published 29 июля, 10:57
Modified 29 июля, 10:59
Updated 29 июля, 10:59
Жара и ее последствия ощущаются все серьезнее в Приморье — после ливней вышло солнце, влага резко начала испаряться. В и без того влажном климате температуры за 30°С стали ощущаться как настоящая парилка.
По словам горожан, во Владивостоке влажность с включенным осушителем переваливает за 80%. Термометры показывают пугающие +32°С в тени. Гигрометр — 85% после работы кондиционера и осушителя. Кажется, что даже на улице влажность все-таки пониже.
Фото с бешеными показателями измерителей появились в сети.