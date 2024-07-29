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Posted 29 июля, 10:57

Published 29 июля, 10:57

Modified 29 июля, 10:59

Updated 29 июля, 10:59

Невыносимая духота добивает жителей Владивостока

Жара и влажность в «миллион процентов» добивают людей — адская духота во Владивостоке

29 июля 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.

Невыносимая духота добивает жителей Владивостока

Сюжет
Погода
Последствия ливней и жары ощущаются все серьезнее в Приморье и добивают жителей Владивостока. После дождей пришла жаркая погода, влага резко начала испаряться. Результат — невыносимая жара и влажность.

Жара и ее последствия ощущаются все серьезнее в Приморье — после ливней вышло солнце, влага резко начала испаряться. В и без того влажном климате температуры за 30°С стали ощущаться как настоящая парилка.

По словам горожан, во Владивостоке влажность с включенным осушителем переваливает за 80%. Термометры показывают пугающие +32°С в тени. Гигрометр — 85% после работы кондиционера и осушителя. Кажется, что даже на улице влажность все-таки пониже.

Фото с бешеными показателями измерителей появились в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильная жара вернется во Владивосток.

Неделя начнется с 32°C жары и сильных дождей в Приморском крае
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