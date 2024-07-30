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Posted 30 июля, 04:43

Published 30 июля, 04:43

Modified 30 июля, 04:45

Updated 30 июля, 04:45

Серьезная авария с участием большегруза и легковушки случилась во Владивостоке

Фура раздавила «Приус» и собрала жуткую пробку во Владивостоке — фото

30 июля 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезная авария с участием большегруза и легковушки случилась во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В районе Тещиного языка во Владивостоке грузовик придавил легковушку. По словам очевидцев, машины пострадали не сильно, водители выясняют, кто виноват в аварии. За местом ДТП собирается пробка.

В районе перекрестка Снеговой и Стрелочной произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на шоссе в районе перекрестка на остановке «ДСК». Prius угодил под фуру, корпус легковушки помяло. Оба автомобиля остаются на месте. По словам очевидцев, никто не пострадал, другие обстоятельства выясняют.

За местом ДТП собралась пробка. По данным популярного сервиса онлайн-карт, движение на участке уже серьезно затруднено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что внедорожник загорелся на ходу в районе Баляева во Владивостоке.

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