Граница Приморья снова тонет — китайцы строят дамбы на реке Уссури

К возможному паводку в Китае готовятся серьёзно. Власти города Хулинь в провинции Хэйлунцзян сообщили, что подготовили мешки с песком, тысячи спасательных жилетов и запас брезента. В окрестностях города возводят дамбы, чтобы не допустить перелива реки.

Уровень реки пока ниже критических показателей, но вероятность паводка сохраняется из-за продолжающихся дождей. В ближайшие дни над Уссури могут выпасть ещё более серьезные осадки, в некоторых уездах Хэйлунцзян готовы в любой момент ввести режим ЧС из-за наводнения.