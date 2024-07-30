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Posted 30 июля, 03:51

Published 30 июля, 03:51

Modified 30 июля, 05:01

Updated 30 июля, 05:01

Уровень воды в реках на границе с Приморьем стремительно растет

Граница Приморья снова тонет — китайцы строят дамбы на реке Уссури

30 июля 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney.

Уровень воды в реках на границе с Приморьем стремительно растет

Сюжет
Наводнение
Сильные дожди, которые продолжаются на севере Приморья, поднимают уровень воды в реке Уссури. Беспокоит это не только жителей северных районов края, но и власти китайских городов. На другом побережье во всю строят дамбы — готовятся к возможному паводку.

Сильные дожди, ливни и грозы принесли трудности не только жителям Приморья. По ту сторону границы, в городе Хулинь китайской провинции Хэйлунцзян, который расположен недалеко от Лесозаводска, уровень воды в реке Уссури вызывает опасения у местных властей.

К возможному паводку в Китае готовятся серьёзно. Власти города Хулинь в провинции Хэйлунцзян сообщили, что подготовили мешки с песком, тысячи спасательных жилетов и запас брезента. В окрестностях города возводят дамбы, чтобы не допустить перелива реки.
Уровень реки пока ниже критических показателей, но вероятность паводка сохраняется из-за продолжающихся дождей. В ближайшие дни над Уссури могут выпасть ещё более серьезные осадки, в некоторых уездах Хэйлунцзян готовы в любой момент ввести режим ЧС из-за наводнения.

Южнее, в провинции Цзилинь, на границе с Приморьем и КНДР, уже начались паводки — там объявлен второй уровень опасности из-за того, что река Ялу выходит из берегов. Власти приграничных городов заранее начали принимать меры, чтобы не допустить таких последствий переливов на реке Уссури.

«Нельзя терять бдительность. Чем раньше мы заметим опасность, тем раньше сможем отреагировать», — рассказал директор управления бюро по чрезвычайным ситуациям города Хулинь телевидению Цзиси.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что между Приморьем и Китаем запустили рейсовый международный автобус.

Съездить в Китай, чтобы просто поесть, снова смогут себе позволить жители Приморья
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