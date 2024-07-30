КМСП: Бизнес получил более 208 млрд руб. кредитов за счет «зонтичных» поручительств

Posted 30 июля, 09:15
Published 30 июля, 09:15
Modified 30 июля, 09:15
Updated 30 июля, 09:15
Количество компаний, которые воспользовались этой поддержкой, также достигло рекордных значений.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, число организаций, которые получили кредиты благодаря «зонтичному» поручительству, возросло почти в три раза и достигло 19 тысяч, пишет ТАСС. В условиях высокой ключевой ставки такие поручительства помогают предпринимателям получать финансирование на выгодных условиях. Анализ, проведенный Корпорацией МСП, показывает, что без подобного поручительства каждый третий предприниматель не смог бы оформить банковский кредит. Кроме того, такая поддержка оказалась эффективной для государства: на 1 бюджетный рубль малые и средние предприятия привлекают 240 рублей.
Самый большой объем банковского финансирования за счет «зонтичного» механизма КМСП привлекли малые и средние предприятия, которые работают в следующих отраслях: торговля — 78 миллиардов рублей, обрабатывающие производства — 41,5 миллиарда рублей, строительство — 26,2 миллиарда рублей, транспортировка и хранение — 16,7 миллиарда рублей, информация и связь — 8,4 миллиарда рублей, научно-техническая деятельность — 7,7 миллиарда рублей, сельское хозяйство — 6,4 миллиарда рублей, гостиницы и общепит — 5,3 миллиарда рублей.
Среди регионов по объемам заключенных кредитных договоров с применением «зонтичного» механизма на первом месте Москва с суммой 44,6 миллиарда рублей. Далее следуют Санкт-Петербург — 16,1 миллиарда рублей, Подмосковье — 10 миллиардов рублей, Свердловская область — 8,1 миллиарда рублей, Ростовская область — 7,4 миллиарда рублей, Краснодарский край — 6,9 миллиарда рублей и Воронежская область — 6 миллиардов рублей.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы кредита, получаемого в банке, и дают возможность предпринимателям получить заемное финансирование даже в условиях недостаточности или отсутствия необходимого залога. Программа была запущена в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».