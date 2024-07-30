КМСП: Бизнес получил более 208 млрд руб. кредитов за счет «зонтичных» поручительств

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, число организаций, которые получили кредиты благодаря «зонтичному» поручительству, возросло почти в три раза и достигло 19 тысяч, пишет ТАСС. В условиях высокой ключевой ставки такие поручительства помогают предпринимателям получать финансирование на выгодных условиях. Анализ, проведенный Корпорацией МСП, показывает, что без подобного поручительства каждый третий предприниматель не смог бы оформить банковский кредит. Кроме того, такая поддержка оказалась эффективной для государства: на 1 бюджетный рубль малые и средние предприятия привлекают 240 рублей.