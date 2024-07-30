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Posted 30 июля, 09:33

Published 30 июля, 09:33

Modified 31 июля, 10:47

Updated 31 июля, 10:47

Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег Кожемяко

Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег Кожемяко

30 июля 2024, 09:33
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Строительство
Новый курорт, который строится в Хасанском округе Приморья в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» поможет развитию туризма и инфраструктуры края. Его открытие позитивно отразится на экономике юга Дальнего Востока, сообщил губернатор Приморья на Прямой линии.

В Приморском крае продолжают обсуждать создание всесезонного курорта федерального масштаба. Расположен он будет в Хасанском округе. По словам губернатора края Олега Кожемяко, проект курорта — решенный вопрос. Создать курорт на побережье Японского моря поручил президент России Владимир Путин в рамках программы «Пять морей и озеро Байкал». Работы уже начались, план проекта покрывает период до 2031 года.

Олег Николаевич рассказал, что строительство курорта в Приморье нужно не только для привлечения туристов из различных регионов России и других стран. Новое место отдыха принесет позитивные результаты для жителей Хасанского округа и всего Приморского края — у них появятся возможности для комфортного отдыха в удивительно красивых, экологически чистых и охраняемых местах. Кроме этого всероссийский курорт создаст новые рабочие места и поможет улучшить инфраструктуру региона — вскоре появятся новые торговые и туристические маршруты.

В настоящее время в Приморье ведутся переговоры с федеральными органами власти и крупными инвесторами. Специалисты обсуждают вопросы включения Хасанского района в крупные инфраструктурные проекты, связанные с развитием дорожной сети, газоснабжения и электроснабжения территории. Развитие подобного курорта невозможно без качественной инфраструктуры — в регионе будут модернизировать дороги, электросети и другую инфраструктуру.

В 2024 году в Приморье значительное внимание уделяется ремонту дорог в Хасанском округе: уже подписаны контракты на 2,6 миллиарда рублей. В данный момент дорожники работают в Зарубино и Безверхово, после этого планируется провести реконструкцию трасс Краскино — Хасана и Краскино — пограничный переход Краскино-Хуньчунь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье появится новый круглогодичный морской курорт.

Круглогодичный курорт появится в Приморье: всё о новом месте отдыха
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