Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег Кожемяко

Олег Николаевич рассказал, что строительство курорта в Приморье нужно не только для привлечения туристов из различных регионов России и других стран. Новое место отдыха принесет позитивные результаты для жителей Хасанского округа и всего Приморского края — у них появятся возможности для комфортного отдыха в удивительно красивых, экологически чистых и охраняемых местах. Кроме этого всероссийский курорт создаст новые рабочие места и поможет улучшить инфраструктуру региона — вскоре появятся новые торговые и туристические маршруты.