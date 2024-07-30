Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег Кожемяко

Posted 30 июля, 09:33
Published 30 июля, 09:33
Modified 31 июля, 10:47
Updated 31 июля, 10:47
В Приморском крае продолжают обсуждать создание всесезонного курорта федерального масштаба. Расположен он будет в Хасанском округе. По словам губернатора края Олега Кожемяко, проект курорта — решенный вопрос. Создать курорт на побережье Японского моря поручил президент России Владимир Путин в рамках программы «Пять морей и озеро Байкал». Работы уже начались, план проекта покрывает период до 2031 года.
Олег Николаевич рассказал, что строительство курорта в Приморье нужно не только для привлечения туристов из различных регионов России и других стран. Новое место отдыха принесет позитивные результаты для жителей Хасанского округа и всего Приморского края — у них появятся возможности для комфортного отдыха в удивительно красивых, экологически чистых и охраняемых местах. Кроме этого всероссийский курорт создаст новые рабочие места и поможет улучшить инфраструктуру региона — вскоре появятся новые торговые и туристические маршруты.
В настоящее время в Приморье ведутся переговоры с федеральными органами власти и крупными инвесторами. Специалисты обсуждают вопросы включения Хасанского района в крупные инфраструктурные проекты, связанные с развитием дорожной сети, газоснабжения и электроснабжения территории. Развитие подобного курорта невозможно без качественной инфраструктуры — в регионе будут модернизировать дороги, электросети и другую инфраструктуру.
В 2024 году в Приморье значительное внимание уделяется ремонту дорог в Хасанском округе: уже подписаны контракты на 2,6 миллиарда рублей. В данный момент дорожники работают в Зарубино и Безверхово, после этого планируется провести реконструкцию трасс Краскино — Хасана и Краскино — пограничный переход Краскино-Хуньчунь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье появится новый круглогодичный морской курорт.