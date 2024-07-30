О решении проблем с вывозом мусора в Приморье рассказал Олег Кожемяко

Также губернатор обратил внимание на то, что в некоторых муниципалитетах площадки для ТБО находятся в антисанитарном состоянии из-за недобросовестного обслуживания их собственниками. Складирование автопокрышек и ремонтного мусора, вывозом которых занимаются другие организации, усугубляет и без того плачевную ситуацию. Нередко недостаточное количество контейнеров становится проблемой.