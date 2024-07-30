О решении проблем с вывозом мусора в Приморье рассказал Олег Кожемяко

Posted 30 июля, 09:36
Published 30 июля, 09:36
Modified 31 июля, 03:40
Updated 31 июля, 03:40
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался о ситуации с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) во время «Прямого разговора» (16+) с местным населением.
Глава региона заявил, что в регионе не хватает спецтранспорта для транспортировки мусора. Более того, жители края не хотят работать за небольшие деньги, которые предлагаются водителям мусоровозам и операторам сортировочных комплексов на данный момент. Однако власти начали трудиться над реструктуризацией Приморского экологического оператора (ПЭО).
Также губернатор обратил внимание на то, что в некоторых муниципалитетах площадки для ТБО находятся в антисанитарном состоянии из-за недобросовестного обслуживания их собственниками. Складирование автопокрышек и ремонтного мусора, вывозом которых занимаются другие организации, усугубляет и без того плачевную ситуацию. Нередко недостаточное количество контейнеров становится проблемой.
Иногда мусоровозы не могут пробраться в частный сектор из-за отсутствия подъездных путей.
Вышеперечисленные проблемы активно решаются на региональном уровне. Соответствующие ведомства и органы контролируют исполнение задач национального проекта «Экология». Власти нацелены сокращать захоронение отходов, увеличивая сортировку и извлечение вторсырья.
Администрация региона решает масштабную проблему, привлекая зарубежных специалистов.
На сегодняшний день обсуждаются формальности совместной долгосрочной работы с экспертами из Поднебесной. Сейчас активно продвигается формирование земельных участков под новые полигоны. Совсем скоро появится проект реконструкции комплекса по переработке отходов на Холмистой во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где можно посмотреть трансляцию разговора с Олегом Кожемяко.