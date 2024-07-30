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Posted 30 июля, 09:36

Published 30 июля, 09:36

Modified 31 июля, 03:40

Updated 31 июля, 03:40

Губернатор Приморья поделился методами борьбы с антисанитарией на площадках ТБО

О решении проблем с вывозом мусора в Приморье рассказал Олег Кожемяко

30 июля 2024, 09:36
Фото: 1MI.

Губернатор Приморья поделился методами борьбы с антисанитарией на площадках ТБО

Сюжет
Экология
Плачевное состояние мусорных площадок и нестабильный вывоз отходов беспокоят жителей Приморского края. О перспективах стабилизации работы в данной отрасли поведал глава региона Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался о ситуации с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) во время «Прямого разговора» (16+) с местным населением.

Глава региона заявил, что в регионе не хватает спецтранспорта для транспортировки мусора. Более того, жители края не хотят работать за небольшие деньги, которые предлагаются водителям мусоровозам и операторам сортировочных комплексов на данный момент. Однако власти начали трудиться над реструктуризацией Приморского экологического оператора (ПЭО).

Также губернатор обратил внимание на то, что в некоторых муниципалитетах площадки для ТБО находятся в антисанитарном состоянии из-за недобросовестного обслуживания их собственниками. Складирование автопокрышек и ремонтного мусора, вывозом которых занимаются другие организации, усугубляет и без того плачевную ситуацию. Нередко недостаточное количество контейнеров становится проблемой.

Иногда мусоровозы не могут пробраться в частный сектор из-за отсутствия подъездных путей.

Вышеперечисленные проблемы активно решаются на региональном уровне. Соответствующие ведомства и органы контролируют исполнение задач национального проекта «Экология». Власти нацелены сокращать захоронение отходов, увеличивая сортировку и извлечение вторсырья.

Администрация региона решает масштабную проблему, привлекая зарубежных специалистов.

На сегодняшний день обсуждаются формальности совместной долгосрочной работы с экспертами из Поднебесной. Сейчас активно продвигается формирование земельных участков под новые полигоны. Совсем скоро появится проект реконструкции комплекса по переработке отходов на Холмистой во Владивостоке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где можно посмотреть трансляцию разговора с Олегом Кожемяко.

Ссылки на онлайн-трансляцию «Прямого разговора» (16+) с Олегом Кожемяко
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#Общество#Владивосток#Экология#Мусор#Реконструкция#Земельные участки#Утилизация#ТКО#Приморский край#Поднебесная#ПЭО#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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