Огромный затор на полгорода устроили длинномер и «Приус» во Владивостоке

Posted 30 июля, 05:02
Published 30 июля, 05:02
Modified 30 июля, 05:04
Updated 30 июля, 05:04
В районе Тещиного языка во Владивостоке грузовик столкнулся с легковой машиной. По словам свидетелей, повреждения незначительные, водители пытаются определить, кто виноват в аварии. Других автомобилистов волнует не само происшествие, а то, что из-за него скапливается пробка.
Затор тянется как минимум на пару километров в каждую сторону.
Аварию обсуждают застрявшие в пробке владивостокцы.
«Жду момента, когда там будут камеры. Каждый день пробки из-за перекрывающих перекресток»;
«Некоторые думают что зелёная стрелка дает им преимущество»;
«О, первый „Приус“ сегодня, уже думал, что-то случилось»;
«Облучило батареей — решил с крайней левой направо под стрелку и фуру нырнуть», — пишут другие автолюбители в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на объездной во Владивостоке.