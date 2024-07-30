Огромный затор на полгорода устроили длинномер и «Приус» во Владивостоке

В районе Тещиного языка во Владивостоке грузовик столкнулся с легковой машиной. По словам свидетелей, повреждения незначительные, водители пытаются определить, кто виноват в аварии. Других автомобилистов волнует не само происшествие, а то, что из-за него скапливается пробка.