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Posted 30 июля, 05:02

Published 30 июля, 05:02

Modified 30 июля, 05:04

Updated 30 июля, 05:04

Огромный затор на полгорода устроили длинномер и «Приус» во Владивостоке

Огромный затор на полгорода устроили длинномер и «Приус» во Владивостоке

30 июля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пробка
Машины столкнулись на Снеговой возле перекрестка со Стрелочной. Prius оказался прижат фурой, кузов машины поврежден. За местом ДТП собралась многокилометровая пробка — в обе стороны движения практически нет.

В районе Тещиного языка во Владивостоке грузовик столкнулся с легковой машиной. По словам свидетелей, повреждения незначительные, водители пытаются определить, кто виноват в аварии. Других автомобилистов волнует не само происшествие, а то, что из-за него скапливается пробка.

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Затор тянется как минимум на пару километров в каждую сторону.

Аварию обсуждают застрявшие в пробке владивостокцы.

«Жду момента, когда там будут камеры. Каждый день пробки из-за перекрывающих перекресток»;
«Некоторые думают что зелёная стрелка дает им преимущество»;
«О, первый „Приус“ сегодня, уже думал, что-то случилось»;
«Облучило батареей — решил с крайней левой направо под стрелку и фуру нырнуть», — пишут другие автолюбители в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на объездной во Владивостоке.

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