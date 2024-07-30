Олег Кожемяко: 200 километров дорог отремонтируют в Приморье в этом году

Posted 30 июля, 10:05
Published 30 июля, 10:05
Modified 31 июля, 03:42
Updated 31 июля, 03:42
Сегодня, 30 июля губернатор Приморья Олег Кожемяко в прямом эфире отвечал на вопросы приморцев. Одной из самых обсуждаемых тем, о которой поступает больше всего вопросов, это состояние дорог в крае. Особенно остро эта проблема стоит летом, когда на дорогах Приморья автомашин становится в десятки раз больше.
Чаще всего жители региона спрашивали о ремонте дороги Кировский-Шмаковка, Сибирцево-Жариково. К состоянию краевой трассы Осиновка-Рудная Пристань приковано большое внимание, этой весной там в буквальном смысле застревали грузовики.
Глава региона Олег Кожемяко согласился с приморцами — тема дорог в крае одна из самых насущных.
«Состояние краевых дорог действительно одна из главных наших проблем. Но мы ежегодно выделяем средства из краевого бюджета. В этом году в ремонте находятся 200 километров краевых дорог. Это немало! А еще не забывайте про то, что нам необходимо ремонтировать и строить мосты», — отметил губернатор.
Он рассказал, что в стройке сегодня находится девять мостов — Илистая, Шкотовка, Суходол, Новицкое, Золотая около Пограничного, два путепровода на Тереховку и на Артемовский. В ремонте на сегодняшний день находится четыре моста.
«На следующий год уже запланировано увеличение объемов дорожного строительства. Контракты уже разыгрываются. На участке Ивановка — Лубянка сейчас ситуация сложная. Там идут работы, снят асфальт. Привести в порядок участок Примавтодор должен до 31 августа. От Осиновки (4-24 километры) — это двухлетний контракт по 10 километров в год», — добавил Олег Кожемяко.
Обратили внимание приморцы и на дорогу Лазо — Преображение, отметив плачевное ее состояние. Олег Кожемяко подчеркнул, что эта дорога в скором времени будет приведена в нормативное состояние.
«На дорогах в этом направлении ведется работа. Работают: два грейдера на автодороге Находка-Лазо — Ольга-Кавалерово; один грейдер на автодороге Лазо-Заповедный; один грейдер на автодороге Киевка -Преображение. Состояние дорог значительно ухудшилось в результате продолжительных ливневых дождей. В ближайшее время дороги приведем в нормативное состояние. На автодороге Лазо-Заповедный идут ремонтные работы с 7 по 29 километр, готовим дорожное полотно под асфальтирование. На автодороге Находка-Лазо проводим ремонт гравийки с 100 по 110 километр», — рассказал глава региона.
Отдельно обратил внимание губернатор и на дорожные работы, которые идут и запланированы на следующий год в Хасанском округе.
«Ремонту дорог в Хасанском районе в этом году уделено большое внимание. Заключены контракты на 2,6 миллиарда рублей. В ремонте там сейчас и с переходом на следующий год дороги на Зарубино, Безверхово, от Краскино на Хасан и от Краскино на пограничный переход», — обратил внимание Олег Кожемяко.
Напомним, глава региона во время прошедшего сегодня, 30 июля прямого эфира «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» (12+) ответил на вопросы жителей Приморья. Кроме того, Олег Кожемяко дал ряд распоряжений профильным министерствам для решения тех или иных проблем. Эфир транслировался на телеканалах «ОТВ» и «ГТРК Владивосток».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во вторник, 30 июля, на территории Приморского края зафиксировано более 15 переливов, которые затрудняют движение автотранспорта. Это произошло из-за ливней, которые обрушились на регион. Самая сложная обстановка — в Анучинском и Кавалеровском округах, сообщает пресс-служба краевого правительства.