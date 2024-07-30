vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 10:05

Published 30 июля, 10:05

Modified 31 июля, 03:42

Updated 31 июля, 03:42

О состоянии дорог в Приморье рассказал глава региона Олег Кожемяко

Олег Кожемяко: 200 километров дорог отремонтируют в Приморье в этом году

30 июля 2024, 10:05
Фото: primorsky.ru.

О состоянии дорог в Приморье рассказал глава региона Олег Кожемяко

Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В ходе «Прямого разговора с Олегом Кожемяко» (12+) жители Приморья задавали вопросы о состоянии дорог и перспективах их ремонта и реконструкции. Губернатор края заявил, что на сегодняшний день в работе специалистов находятся 200 километров дорог, а на будущий год планируется еще больше ремонтов.

Сегодня, 30 июля губернатор Приморья Олег Кожемяко в прямом эфире отвечал на вопросы приморцев. Одной из самых обсуждаемых тем, о которой поступает больше всего вопросов, это состояние дорог в крае. Особенно остро эта проблема стоит летом, когда на дорогах Приморья автомашин становится в десятки раз больше.

Чаще всего жители региона спрашивали о ремонте дороги Кировский-Шмаковка, Сибирцево-Жариково. К состоянию краевой трассы Осиновка-Рудная Пристань приковано большое внимание, этой весной там в буквальном смысле застревали грузовики.

Глава региона Олег Кожемяко согласился с приморцами — тема дорог в крае одна из самых насущных.

«Состояние краевых дорог действительно одна из главных наших проблем. Но мы ежегодно выделяем средства из краевого бюджета. В этом году в ремонте находятся 200 километров краевых дорог. Это немало! А еще не забывайте про то, что нам необходимо ремонтировать и строить мосты», — отметил губернатор.

Он рассказал, что в стройке сегодня находится девять мостов — Илистая, Шкотовка, Суходол, Новицкое, Золотая около Пограничного, два путепровода на Тереховку и на Артемовский. В ремонте на сегодняшний день находится четыре моста.

«На следующий год уже запланировано увеличение объемов дорожного строительства. Контракты уже разыгрываются. На участке Ивановка — Лубянка сейчас ситуация сложная. Там идут работы, снят асфальт. Привести в порядок участок Примавтодор должен до 31 августа. От Осиновки (4-24 километры) — это двухлетний контракт по 10 километров в год», — добавил Олег Кожемяко.

Обратили внимание приморцы и на дорогу Лазо — Преображение, отметив плачевное ее состояние. Олег Кожемяко подчеркнул, что эта дорога в скором времени будет приведена в нормативное состояние.

«На дорогах в этом направлении ведется работа. Работают: два грейдера на автодороге Находка-Лазо — Ольга-Кавалерово; один грейдер на автодороге Лазо-Заповедный; один грейдер на автодороге Киевка -Преображение. Состояние дорог значительно ухудшилось в результате продолжительных ливневых дождей. В ближайшее время дороги приведем в нормативное состояние. На автодороге Лазо-Заповедный идут ремонтные работы с 7 по 29 километр, готовим дорожное полотно под асфальтирование. На автодороге Находка-Лазо проводим ремонт гравийки с 100 по 110 километр», — рассказал глава региона.

Отдельно обратил внимание губернатор и на дорожные работы, которые идут и запланированы на следующий год в Хасанском округе.

«Ремонту дорог в Хасанском районе в этом году уделено большое внимание. Заключены контракты на 2,6 миллиарда рублей. В ремонте там сейчас и с переходом на следующий год дороги на Зарубино, Безверхово, от Краскино на Хасан и от Краскино на пограничный переход», — обратил внимание Олег Кожемяко.

Напомним, глава региона во время прошедшего сегодня, 30 июля прямого эфира «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» (12+) ответил на вопросы жителей Приморья. Кроме того, Олег Кожемяко дал ряд распоряжений профильным министерствам для решения тех или иных проблем. Эфир транслировался на телеканалах «ОТВ» и «ГТРК Владивосток».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во вторник, 30 июля, на территории Приморского края зафиксировано более 15 переливов, которые затрудняют движение автотранспорта. Это произошло из-за ливней, которые обрушились на регион. Самая сложная обстановка — в Анучинском и Кавалеровском округах, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Что происходят на дорогах в Приморье после дождей — актуальные данные
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дорога как после бомбежки»: огромные пробки собираются на мосту в Приморье — фото«Над Дальним Востоком горят фонари»: жители Приморья не могут дозвониться в ДРСКПосле схода воды: как Дальнереченск восстанавливается после природного катаклизма
#Новости#Общество#Транспорт#Олег Кожемяко#Эфир#Приморский край#Проблемы#Мосты#Приморье#Переливы#Краевой бюджет#Жители#Губернатор Приморья#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика