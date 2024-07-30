Олег Кожемяко: 200 километров дорог отремонтируют в Приморье в этом году

Сегодня, 30 июля губернатор Приморья Олег Кожемяко в прямом эфире отвечал на вопросы приморцев. Одной из самых обсуждаемых тем, о которой поступает больше всего вопросов, это состояние дорог в крае. Особенно остро эта проблема стоит летом, когда на дорогах Приморья автомашин становится в десятки раз больше.