Олег Кожемяко о переносе начала учебного года в Приморье

Posted 30 июля, 10:51
Published 30 июля, 10:51
Modified 31 июля, 03:44
Updated 31 июля, 03:44
В ходе недавнего интервью Олег Кожемяко подчеркнул важность учета текущей ситуации в регионах при принятии решений о начале учебного года.
«Полномочия по образованию региональные. Поэтому мы сверяем свои часы с федеральным министерством», — отметил губернатор.
Он добавил, что федеральные органы играют ключевую роль в определении образовательной политики, однако местные условия также требуют внимания.
Кожемяко обратил внимание на то, что в муниципальных образованиях, где в течение лета шли ливневые дожди, дети не смогли полноценно отдохнуть и насладиться солнцем. В связи с этим он считает целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября для начальных классов.
«Это даст возможность ребятам набраться сил и отдохнуть», — пояснил губернатор.
Губернатор также отметил, что школы уже разрабатывают планы по адаптации графиков для родителей, которые хотят отправить детей в школу с 1 сентября.
«Это могут быть походы, экскурсии по музеям и другие активности», — добавил он.
При этом родители, желающие продлить отдых своих детей, смогут это сделать без каких-либо ограничений.
Кожемяко также упомянул о запросах профсоюзов работников образования, которые поддерживают идею переноса начала учебного года. Он подчеркнул, что традиция 1 сентября как дня начала учебного процесса остается важной, но необходимо учитывать климатические условия и реальную ситуацию в регионе.