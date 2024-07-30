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Posted 30 июля, 10:51

Published 30 июля, 10:51

Modified 31 июля, 03:44

Updated 31 июля, 03:44

Олег Кожемяко о переносе начала учебного года в Приморье

Олег Кожемяко о переносе начала учебного года в Приморье

30 июля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал возможный перенос начала учебного года на 15 сентября, отметив, что решение будет зависеть от климатических условий и мнения местных образовательных властей

В ходе недавнего интервью Олег Кожемяко подчеркнул важность учета текущей ситуации в регионах при принятии решений о начале учебного года.

«Полномочия по образованию региональные. Поэтому мы сверяем свои часы с федеральным министерством», — отметил губернатор.

Он добавил, что федеральные органы играют ключевую роль в определении образовательной политики, однако местные условия также требуют внимания.

Кожемяко обратил внимание на то, что в муниципальных образованиях, где в течение лета шли ливневые дожди, дети не смогли полноценно отдохнуть и насладиться солнцем. В связи с этим он считает целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября для начальных классов.

«Это даст возможность ребятам набраться сил и отдохнуть», — пояснил губернатор.

Губернатор также отметил, что школы уже разрабатывают планы по адаптации графиков для родителей, которые хотят отправить детей в школу с 1 сентября.

«Это могут быть походы, экскурсии по музеям и другие активности», — добавил он.

При этом родители, желающие продлить отдых своих детей, смогут это сделать без каких-либо ограничений.

Кожемяко также упомянул о запросах профсоюзов работников образования, которые поддерживают идею переноса начала учебного года. Он подчеркнул, что традиция 1 сентября как дня начала учебного процесса остается важной, но необходимо учитывать климатические условия и реальную ситуацию в регионе.

#Новости#Общество#Приморский край#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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