Олег Кожемяко о переносе начала учебного года в Приморье

Кожемяко обратил внимание на то, что в муниципальных образованиях, где в течение лета шли ливневые дожди, дети не смогли полноценно отдохнуть и насладиться солнцем. В связи с этим он считает целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября для начальных классов.