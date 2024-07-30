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Posted 30 июля, 10:13

Published 30 июля, 10:13

Modified 31 июля, 03:43

Updated 31 июля, 03:43

Олег Кожемяко о проблемах медицинского обслуживания в Приморье

Олег Кожемяко о проблемах медицинского обслуживания в Приморье

30 июля 2024, 10:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В Приморском крае активно работают над повышением качества медицинского обслуживания и транспортной доступности для жителей сельских районов. Губернатор Олег Кожемяко озвучил планы по увеличению числа медицинских работников и улучшению транспортных связей.

В рамках реформы здравоохранения в регионе предусмотрено создание системы, при которой за каждым участковым врачом будет закреплено минимум две медсестры. Это позволит улучшить качество обслуживания пациентов и обеспечить более внимательное наблюдение за диспансерными больными. Открытие нового медицинского колледжа в Дальнегорске на 200 мест станет важным шагом в подготовке среднего медперсонала, включая медработников и акушерок.

Губернатор отметил, что необходимо не только увеличить количество медицинских кадров, но и создать условия для их работы на местах. В этом контексте рассматриваются различные формы поддержки, такие как предоставление льгот и возможность получения жилья для молодых специалистов, которые готовы отработать определенное время в сельских районах.

Кроме того, важной задачей является улучшение транспортной доступности между населёнными пунктами и районными центрами. Губернатор подчеркнул, что многие жители сталкиваются с трудностями при посещении врачей из-за недостатка регулярного автобусного сообщения. В бюджете на 2024 год заложено 600 миллионов рублей на решение этой проблемы, чтобы обеспечить ежедневное сообщение между населёнными пунктами и районными центрами.

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