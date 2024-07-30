Полиция Приморья объяснила инцидент с поломанными ребрами задержанного

Posted 30 июля, 06:39
Published 30 июля, 06:39
Modified 5 ноября, 07:38
Updated 5 ноября, 07:38
Пресс-служба МВД отмечает, что следственные органы не выявили причастность сотрудников полиции к причинению телесных повреждений обвиняемому. Журналисты «Восток-Медиа» публикуют ответ пресс-службы МВД:
«В СМИ выявлена информации о якобы некорректном задержании подозреваемого в имущественном преступлении сотрудниками МОМВД России „Лесозаводский“.
Информируем, что в феврале 2024 года в дежурную часть МО МВД России „Лесозаводский“ поступило сообщение о хищении имущества и денежных средств у 78-летнего мужчины. До прибытия сотрудников полиции потерпевший совместно со своими знакомыми встретил злоумышленника около подъезда своего дома. Между ними завязалась перепалка, перешедшая в драку. Подозреваемый в краже был задержан, доставлен в отдел полиции и допрошен. Денежные средства изъяты. В ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся.
В отношении фигуранта было проведено медицинское освидетельствование, установлено алкогольное опьянение и ушибы. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь.
В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний уроженец Лесозаводска, проживающий во Владивостоке, путем свободного доступа незаконно проник в квартиру 78-летнего пенсионера, откуда тайно похитил куртку с находящимися в ней ключами, документами и портмоне с денежными средствами.
В ходе задержания потерпевший смог забрать у обвиняемого портмоне и ключи. Куртка была найдена сотрудниками полиции недалеко от дома.
Установлено, что в период с 1995 года мужчина был осужден 9 раз, за разбой и кражи. На момент совершения преступления состоял на учете в ОП №2 УМВД России по гор. Владивостоку под административном надзором.
Позже обвиняемый отказался от своих ранее данных показаний и стал отрицать свою вину.
В июле 2024 года фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст. 161 УК РФ и ч.2 ст. 325 УК РФ, а также продлен срок содержания под стражей.
Отделом дознания МОМВД России «Лесозаводский» расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью обвиняемому продолжается.
Следственными органами причастность сотрудников полиции к причинению телесных повреждений не установлена».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в феврале мужчина, по версии обвинения, приехавший в город в гости к матери, залез в квартиру местного жителя и украл у него из куртки четыре тысячи рублей. Через 11 часов общения с лесозаводскими полицейскими ему понадобилась госпитализация в районную больницу. Признание в преступлении обошлось ему закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами, ссадинами и переломами четырех ребер.
То, что происходило далее нельзя назвать иначе, как правоохранительной магией — фокусами с бумагой, которым может позавидовать любой участник шоу талантов. 13 февраля задержанный пожаловался следователю на примененное к нему насилие. Рапорт по факту применения физического насилия «приехал» в Следственный комитет 26 февраля. Пока бумаги «шли» в следственный отдел, избитого уже этапировали в следственный изолятор и у следователей следственного комитета не получилось его опросить. Еще немного магии цифр — заявление от потерпевшего с выпиской из больницы в следственном комитете было зарегистрировано 13 февраля, а объяснение следователь следственного комитета получил только третьего апреля. Потерпевший по этому делу, у которого украли деньги, отрицает свою причастность к переломам ребер.