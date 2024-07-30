Полиция Приморья объяснила инцидент с поломанными ребрами задержанного

Пресс-служба МВД отмечает, что следственные органы не выявили причастность сотрудников полиции к причинению телесных повреждений обвиняемому. Журналисты «Восток-Медиа» публикуют ответ пресс-службы МВД:



«В СМИ выявлена информации о якобы некорректном задержании подозреваемого в имущественном преступлении сотрудниками МОМВД России „Лесозаводский“.

Информируем, что в феврале 2024 года в дежурную часть МО МВД России „Лесозаводский“ поступило сообщение о хищении имущества и денежных средств у 78-летнего мужчины. До прибытия сотрудников полиции потерпевший совместно со своими знакомыми встретил злоумышленника около подъезда своего дома. Между ними завязалась перепалка, перешедшая в драку. Подозреваемый в краже был задержан, доставлен в отдел полиции и допрошен. Денежные средства изъяты. В ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся.



В отношении фигуранта было проведено медицинское освидетельствование, установлено алкогольное опьянение и ушибы. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь.



В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний уроженец Лесозаводска, проживающий во Владивостоке, путем свободного доступа незаконно проник в квартиру 78-летнего пенсионера, откуда тайно похитил куртку с находящимися в ней ключами, документами и портмоне с денежными средствами.

В ходе задержания потерпевший смог забрать у обвиняемого портмоне и ключи. Куртка была найдена сотрудниками полиции недалеко от дома.

Установлено, что в период с 1995 года мужчина был осужден 9 раз, за разбой и кражи. На момент совершения преступления состоял на учете в ОП №2 УМВД России по гор. Владивостоку под административном надзором.