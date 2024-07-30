Пожар в Уссурийске унес жизнь женщины

Возгорание произошло на проспекте Блюхера, где на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огонь охватил квартиру на пятом этаже, и спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, а также спасли ещё одну женщину, которая находилась без сознания. Выжившую передали медикам для оказания необходимой помощи.