Пожар в Уссурийске унес жизнь женщины

Posted 30 июля, 08:27
Published 30 июля, 08:27
Modified 30 июля, 08:27
Updated 30 июля, 08:27
Возгорание произошло на проспекте Блюхера, где на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огонь охватил квартиру на пятом этаже, и спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, а также спасли ещё одну женщину, которая находилась без сознания. Выжившую передали медикам для оказания необходимой помощи.
На данный момент специалисты ГУ МЧС по Приморскому краю продолжают расследование причин пожара и оценку причинённого ущерба. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и причины трагедии.
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