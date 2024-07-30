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Posted 30 июля, 08:27

Published 30 июля, 08:27

Modified 30 июля, 08:27

Updated 30 июля, 08:27

Пожар в Уссурийске унес жизнь женщины

Пожар в Уссурийске унес жизнь женщины

30 июля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Сегодня днём в Уссурийске произошёл трагический пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибла женщина 1974 года рождения.

Возгорание произошло на проспекте Блюхера, где на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огонь охватил квартиру на пятом этаже, и спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины, а также спасли ещё одну женщину, которая находилась без сознания. Выжившую передали медикам для оказания необходимой помощи.

На данный момент специалисты ГУ МЧС по Приморскому краю продолжают расследование причин пожара и оценку причинённого ущерба. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и причины трагедии.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Теплый пол вспыхнул в жилом доме во Владивостоке.

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