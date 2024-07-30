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Posted 30 июля, 01:49

Published 30 июля, 01:49

Modified 31 июля, 08:18

Updated 31 июля, 08:18

Рейс автобуса в Китай по цене такси в аэропорт запустили из Владивостока

Съездить в Китай, чтобы просто поесть, снова смогут себе позволить жители Приморья

30 июля 2024, 01:49
Фото: Изображение Midjourney.

Рейс автобуса в Китай по цене такси в аэропорт запустили из Владивостока

Сюжет
Туризм
Новый рейс международного автобуса запустили между Владивостоком и Яньцзи. Билет обойдется примерно в две тысячи рублей, время в пути составит 4 часа. Первые туристы, приехавшие в Приморье из Китая, уже поделились впечатлениями.

ОБНОВЛЕНИЕ: выяснилось, что опубликованный китайским телевидением сюжет вводил тех, кто его увидел в заблуждение. Информация не подтвердилась и является ложной. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

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Теперь уехать в Китай можно на автобусе со Второй Речки, а стоит билет едва ли дороже, чем такси в аэропорт. Регулярный рейс «Владивосток — Яньцзи» запустили 29 июля.

«Всего за 4 часа туристы могут добраться до Владивостока. Привлекают их в основном культура, деликатесы и пейзажи», — сообщает телеканал YBRT.

Длина маршрута составляет 270 километров. Курсировать автобусы будут каждый день кроме праздников. Из Китая маршрут отправляются в 7:20 по местному времени — в 9:20 по Приморью. Рейс проходит через погранпереход «Хуньчунь — Краскино» и прибывает во Владивосток, на автовокзал станции Вторая речка. Обратный автобус отправляется из Владивостока в 11:45.

Первые туристы, отправившиеся в путешествие в понедельник, уже поделились своими впечатлениями:

«На летних каникулах мы с семьей поехали из Ляонина в Яньбянь и, когда услышали о рейсе международного автобуса, решили добавить в свою программу поездку, чтобы попробовать российские морепродукты. Еще мы хотели познакомиться с русской экзотикой и оставить у себя воспоминания», — рассказала туристка, которая отправилась в Приморье первым рейсом международного автобуса с мужем и внуками во время летних каникул.

Билет для индивидуальных путешественников, которые едут через границу по визе, стоит 190 юаней, в составе безвизовой тургруппы ездить дешевле — 170 юаней в одну сторону. Для россиян цена стартует от 2000 рублей и может изменяться в зависимости от курса.

По словам китайской стороны, такие рейсы позволят развивать международный туризм.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туристы из Китая заполонили достопримечательности Владивостока.

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