Съездить в Китай, чтобы просто поесть, снова смогут себе позволить жители Приморья

Длина маршрута составляет 270 километров. Курсировать автобусы будут каждый день кроме праздников. Из Китая маршрут отправляются в 7:20 по местному времени — в 9:20 по Приморью. Рейс проходит через погранпереход «Хуньчунь — Краскино» и прибывает во Владивосток, на автовокзал станции Вторая речка. Обратный автобус отправляется из Владивостока в 11:45.