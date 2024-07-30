Семейная ипотека от 6% стала доступна в Примсоцбанке

Семьям с двумя или более детьми до 18 лет, можно приобрести готовый индивидуальный дом с земельным участком у юридического лица или индивидуального предпринимателя (на этапе строительства только у юридического лица). А вот квартиру или дом блокированной застройки у юридического лица или индивидуального предпринимателя на определенных территориях: Омской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Псковской области, Новгородской области, Мурманской области, Республики Коми или на территории малого населенного пункта (населенный пункт, имеющий статус город с численностью населения до 50 тысяч человек в соответствии с официальной статистической информацией).