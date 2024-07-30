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Posted 30 июля, 03:13

Published 30 июля, 03:13

Modified 30 июля, 03:15

Updated 30 июля, 03:15

Семейная ипотека от 6% стала доступна в Примсоцбанке

Семейная ипотека от 6% стала доступна в Примсоцбанке

30 июля 2024, 03:13
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
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Дети
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8JsxvS
Обычно летом наблюдается традиционное затишье на рынке ипотечного кредитования, но только ни этим! Главная причина — запуск льготной программы «Семейная ипотека» от Примсоцбанка.

Семейная ипотека — это федеральная программа господдержки, которая помогает российским семьям с детьми взять ипотеку по сниженной ставке. Данная программа работает с 2018 года и c момента запуска ею воспользовались 900 тысяч семей! По данным оператора программы АО «Дом. РФ», в 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось более 47% по объему и сумме кредитов среди всех льготных федеральных программ. Программу продлили до 2030 года.

Примсоцбанк запустил программу «Семейная ипотека» 29 июля 2024 года. Оформить семейную ипотеку можно по ставке от 6% годовых. Первоначальный взнос от 20,1% от стоимости жилья. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. Ипотеку можно оформить на срок от 3-х до 30 лет. Возраст заемщика с 21 до 75 лет.

Воспользоваться программой могут физические лица, имеющие ребенка, возраст которого не достиг 7 лет на дату заключения кредитного договора или имеющие двух и более детей, которые не достигли возраста 18 лет.

По программе «Семейная ипотека» семьям с одним ребенком до 7 лет, можно приобрести квартиру или дом блокированной застройки у застройщика в готовом или строящемся доме. Также программа подходит для покупки готового индивидуального жилого дома с земельным участком у юридического лица или индивидуального предпринимателя, покупка на этапе строительства возможна только у юридического лица.

Семьям с двумя или более детьми до 18 лет, можно приобрести готовый индивидуальный дом с земельным участком у юридического лица или индивидуального предпринимателя (на этапе строительства только у юридического лица). А вот квартиру или дом блокированной застройки у юридического лица или индивидуального предпринимателя на определенных территориях: Омской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Псковской области, Новгородской области, Мурманской области, Республики Коми или на территории малого населенного пункта (населенный пункт, имеющий статус город с численностью населения до 50 тысяч человек в соответствии с официальной статистической информацией).

Программа предусматривает оплату первоначального взноса средствами материнского капитала. Кроме того, семьи с тремя или более детьми могут получить от государства до 450 тысяч рублей на погашение суммы кредита.

Благодаря действию субсидированных программ, а именно программе «Семейная ипотека» многие семьи получают возможность купить своё жильё по сниженной ставке, где переплата по кредиту и ежемесячный платеж будут существенно ниже, чем по стандартным рыночным ставкам, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Узнать подробности вы можете на сайте, офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

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