ВЭФ станет главной площадкой для привлечения инвесторов в Приморье

Восточный экономически форум, который традиционно проводится во Владивостоке, стал главной площадкой для обсуждения ключевых проектов, реализуемых в регионах Дальнего Востока. Ежегодно на полях форума подписываются десятки многомиллиардных соглашений. И Приморский край стабильно входит в пятерку самых активных дальневосточных регионов, реализующих инвестпроекты и максимально использующих те возможности, которые предоставляются благодаря ВЭФ.