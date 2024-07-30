ВЭФ станет главной площадкой для привлечения инвесторов в Приморье

Posted 30 июля, 06:45
Published 30 июля, 06:45
Modified 1 августа, 01:55
Updated 1 августа, 01:55
Восточный экономически форум, который традиционно проводится во Владивостоке, стал главной площадкой для обсуждения ключевых проектов, реализуемых в регионах Дальнего Востока. Ежегодно на полях форума подписываются десятки многомиллиардных соглашений. И Приморский край стабильно входит в пятерку самых активных дальневосточных регионов, реализующих инвестпроекты и максимально использующих те возможности, которые предоставляются благодаря ВЭФ.
Особую значимость форума для регионов Дальнего Востока и России в целом отмечал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По итогам ВЭФ-2023 года Приморский край наряду с тремя другими регионами показал высокие результаты.
«На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3, 818 триллиона рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью — 173 миллиарда рублей, Забайкальским краем — 76 миллиардов рублей, Хабаровским краем — 72 миллиарда и Приморьем — 56 миллиардов рублей», — говорил, подводя итоги восьмого ВЭФ Юрий Трутнев.
Свои ключевые проекты на девятом ВЭФ в рамках выставки Улица Дальнего Востока представят 11 регионов и федеральные министерства. Так, Приморский край сконцентрирует внимание на привлечении инвесторов и сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
По словам заместителя Юрия Трутнева, Улица Дальнего Востока — это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов ДФО, привлечь на эти территории инвесторов и туристов.
«Мне представляется важным продемонстрировать приезжающим на форум, что такое Дальний Восток и чем он живет», — сообщил Юрий Трутнев.
В рамках Восточного экономического форума Приморский край представит мастер-планы крупнейших городов региона — для Приморья эти документы стратегического развития территорий являются «пропуском» в федеральные проекты.
«Без мастер-планов не войдешь ни в одно федеральное ведомство и не защитишь ни один проект, который не отражен в мастер-плане. Мы уже упоминали, что у нас шесть городов уже разработали мастер-планы. Цена вопроса по их реализации очень велика. Понятно, что это до 2030 года. Мы финансируем за счет собственных ресурсов часть проектов. Но сейчас готовимся к 2025 году и надеемся привлечь федеральные ресурсы для реализации мастер-планов. Эти вопросы будут активно обсуждаться на площадке ВЭФ», — подчеркнула первый вице-губернатор председатель правительства Приморья Вера Щербина.
Как отметила Вера Щербина, мастер-планы — это составная часть новых национальных целей. Все виды финансовой поддержки из федерального бюджета будут ориентированы на мастер-планы.
«До 2030 года мы должны выполнить все проекты в шести городах, в том числе создать комфортные условия для жителей опорных населенных пунктов», — обозначила она.
В этом году впервые Приморье проведет свою панельную сессию на Восточном экономическом форуме — со своей тематикой и с приглашением известных экспертов. Тема — туризм и развитие Хасанского округа.
«Мы это делаем, чтобы привлечь внимание федеральных органов власти к территории. Это действительно общероссийская задача — создать там курорт мирового уровня. И не только с тем инвестором, о котором мы неоднократно говорили, но и с привлечением других якорных инвесторов. Необходимо в ближайшие десятилетия превратить это место в центр притяжения туристов мирового уровня», — заявила Вера Щербина.
Напомним, девятый Восточный экономический форум состоится в столице Приморья на острове Русском с 3 по 6 сентября. Мероприятие проводится в Приморье ежегодно согласно Указу президента России Владимира Путина. Главная цель форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что традиционный, уже девятый Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре, станет главной международной площадкой, способствующей развитию партнерских отношений между странами АТР.