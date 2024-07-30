Владивосток всегда будет центром притяжения молодежи — губернатор Приморья

В конце июня — начале июля во Владивостоке прошла Неделя молодёжной столицы, в ней приняли участие более 135 тысяч человек. В конце июля состоялись важные международные события — молодёжный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» и студенческие спортивные игры «Молодость Приморья». Губернатор отметил, что эти мероприятия приносят региону пользу, и должны стать ежегодными или проходить раз в пару лет. Также в крае организовали школу журналистики, там обучат азам работы и позволят ребятам попрактиковаться.