Владивосток всегда будет центром притяжения молодежи — губернатор Приморья

Posted 30 июля, 10:28
Published 30 июля, 10:28
Modified 31 июля, 03:43
Updated 31 июля, 03:43
В рамках «Прямого разговора» с губернатором Приморья Олегом Кожемяко главу региона спросили, какое наследие оставит Владивостоку статус Молодежной Столицы России.
Олег Николаевич рассказал, что этот статус дал и продолжает давать Владивостоку и всему Приморскому краю в первую очередь толчок для развития молодежного движения: в городе и крае уже провели множество образовательных, спортивных, культурных и праздничных мероприятий. Ещё много интересного ждет Приморье впереди.
В конце июня — начале июля во Владивостоке прошла Неделя молодёжной столицы, в ней приняли участие более 135 тысяч человек. В конце июля состоялись важные международные события — молодёжный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» и студенческие спортивные игры «Молодость Приморья». Губернатор отметил, что эти мероприятия приносят региону пользу, и должны стать ежегодными или проходить раз в пару лет. Также в крае организовали школу журналистики, там обучат азам работы и позволят ребятам попрактиковаться.
По мнению главы Приморья, Владивосток — это действительно молодежный центр, поэтому привлекать молодых людей он будет не только в 2024 году. Благодаря официальному статусу удалось получить дополнительный толчок, этот уровень собираются сохранить. Все успешные и яркие начинания планируется продолжить и расширить в будущем — пока всё только начинается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошла Молодежная неделя.