Выяснилось, что случилось с малышом, который выпал из окна в Приморье

Posted 30 июля, 07:34
Published 30 июля, 07:34
Modified 30 июля, 07:36
Updated 30 июля, 07:36
Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и чудом остался жив.
Срочная медицинская бригада доставила малыша в Тысячекоечную больницу, где его направили в реанимацию из-за травматического шока. За три дня усилиями врачей разных специальностей — реаниматологов, травматологов и нейрохирургов — состояние ребенка удалось стабилизировать.
В данный момент малыш проходит лечение в детском травматологическом отделении.
По словам Ирины Назаренко, руководителя детского ортопедо-травматологического отделения «ВКБ№2», у ребенка перелом левого бедра с смещением, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.
Это не первый случай, когда малыш выпал из окна в Приморье. За первое полугодие 2024 года только в Тысячекоечную доставили более десятка детей после падения с высоты. Число травм превышает прошлогоднюю статистику, но летальных случаев не было.
Однако поступали дети с различными серьезными травмами — у них зафиксировали черепно-мозговые травмы, повреждения скелета, брюшной и грудной полости, рассказал Василий Павлов, руководитель реанимационного отделения «ВКБ№2».
Ранее «Восток-Медиа» писало о малыше, который выпал из окна в Приморье.