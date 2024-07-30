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Posted 30 июля, 07:34

Published 30 июля, 07:34

Modified 30 июля, 07:36

Updated 30 июля, 07:36

Выяснилось, что случилось с малышом, который выпал из окна в Приморье

Выяснилось, что случилось с малышом, который выпал из окна в Приморье

30 июля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке. Его доставили в Тысячекоечную больницу и сразу направили в реанимацию. Врачи рассказали о том, как ребенок себя чувствует после нескольких дней лечения.

Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и чудом остался жив.

Срочная медицинская бригада доставила малыша в Тысячекоечную больницу, где его направили в реанимацию из-за травматического шока. За три дня усилиями врачей разных специальностей — реаниматологов, травматологов и нейрохирургов — состояние ребенка удалось стабилизировать.

В данный момент малыш проходит лечение в детском травматологическом отделении.

По словам Ирины Назаренко, руководителя детского ортопедо-травматологического отделения «ВКБ№2», у ребенка перелом левого бедра с смещением, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Это не первый случай, когда малыш выпал из окна в Приморье. За первое полугодие 2024 года только в Тысячекоечную доставили более десятка детей после падения с высоты. Число травм превышает прошлогоднюю статистику, но летальных случаев не было.

Однако поступали дети с различными серьезными травмами — у них зафиксировали черепно-мозговые травмы, повреждения скелета, брюшной и грудной полости, рассказал Василий Павлов, руководитель реанимационного отделения «ВКБ№2».

Ранее «Восток-Медиа» писало о малыше, который выпал из окна в Приморье.

Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке
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