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Posted 29 июля, 23:07

Published 29 июля, 23:07

Modified 31 июля, 12:38

Updated 31 июля, 12:38

Приморье готовится к выставке Улица Дальнего Востока

Юрий Трутнев: Экспозиция Приморья на Улице Дальнего Востока станет ключевой

29 июля 2024, 23:07
Фото: vostokmedia.com.

Приморье готовится к выставке Улица Дальнего Востока

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Спорт
«Приморский край — маяк на карте России» — такова концепция павильона Приморья на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме. Экспозиция региона станет одной из ключевых в рамках форума.

Самое яркое событие

Об этом говорят организаторы выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Именно павильон Приморского края станет центральным и продемонстрирует действующие и новые инвестиционные проекты, туристические точки притяжения и транспортно-логистические возможности.

«Экспозиция Приморского края является одной из ключевых на выставке „Улица Дальнего Востока“. Владивосток — столица Дальневосточного федерального округа. Здесь уже девятый год проводится Восточный экономический форум, ставший одним из самых ярких экономических и культурных событий не только нашей страны, но и всего мира», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Чтобы развитие продолжалось

Полпред заявил, что Приморье лидирует на Дальнем Востоке по количеству реализуемых инвестиционных проектов. Включая работу по мастер-планам — на Дальнем Востоке началась реализация масштабного проекта по преобразованию 25 городов, одним из них стал Владивосток.

«Важно, чтобы поступательное экономическое и социальное развитие Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока и всей нашей страны продолжалось, чтобы Дальний Восток оставался привлекательным для инвесторов, чтобы как можно больше россиян и жителей других стран смогли посетить и полюбить дальневосточные земли», — сказал Юрий Трутнев.

Приморье, как маяк

Ключевым объектом экспозиции Приморья на выставке стал маяк. Приморье, как маяк, привлекает новых инвесторов и проекты, развивает контакты со странами АТР. И это основные принципы и направления развития региона. Кроме того, край позиционируется как территория для молодого поколения и место для комфортной жизни и карьерного роста.

Маяк установят на крыше павильона, а с помощью ночной иллюминации экспозиция станет более заметной, привлекая внимания и отражая концепцию экспозиции.

Представят ключевые проекты

Павильон Приморского края будет разделен на шесть тематических зон. В первой будут представлены ключевые проекты региона: мастер-планы городов края, создание города-спутника Владивостока, возможности отдыха в Зарубино, работа судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс», строительство музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке. Ознакомиться с этими проектами можно будет на специальной тач-панели.

«Проект „Улица Дальнего Востока“ — возможность показать участникам и гостям Восточного экономического форума, что дружить с Приморским краем и развивать здесь бизнес становится перспективнее и комфортнее. Мы видим ежегодный рост инвестиций. Этому есть причины. Наш регион выгодно отличает географическое положение, транспортно-логистические возможности и, конечно, особые экономические режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Наш павильон расскажет участникам и гостям форума о самых ярких проектах и ключевых отраслях, в которых Приморье является лидером и задает вектор движения другим регионам», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Еще одна зона — «Логистика», здесь интерактивный помощник ознакомит гостей с информацией о портах, пограничных переходах, транспортных узлах и мероприятиях в рамках развития Северного морского пути. С логистическим потенциалом региона поможет ознакомиться интерактивный помощник.

В зоне «Промышленность» будет представлена информация о ведущих предприятиях, перспективах разработки минерально-сырьевой базы, площадках для запуска новых инвестпроектов, развитии электроэнергетики края. Особую ценность эта зона имеет для инвесторов — здесь будут показаны те возможности, которыми может воспользоваться инвестор, став резидентом территории опережающего развития, свободного порта Владивосток, промышленного парка.

Ключевые спортивные проекты края представят в зоне «Спорт».

Напомним, девятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников форума, а вот 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих.

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