Юрий Трутнев: Экспозиция Приморья на Улице Дальнего Востока станет ключевой

«Проект „Улица Дальнего Востока“ — возможность показать участникам и гостям Восточного экономического форума, что дружить с Приморским краем и развивать здесь бизнес становится перспективнее и комфортнее. Мы видим ежегодный рост инвестиций. Этому есть причины. Наш регион выгодно отличает географическое положение, транспортно-логистические возможности и, конечно, особые экономические режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Наш павильон расскажет участникам и гостям форума о самых ярких проектах и ключевых отраслях, в которых Приморье является лидером и задает вектор движения другим регионам», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.