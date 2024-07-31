Большегруз снес газовую трубу и заблокировал дорогу во Владивостоке — фото

Posted 31 июля, 04:37
Published 31 июля, 04:37
Modified 31 июля, 04:39
Updated 31 июля, 04:39
Странная авария случилась на Бархатной во Владивостоке. Большегруз снес газопроводную трубу, перегородил улицу и застрял.
По словам очевидцев, неместного водителя грузовика завел туда навигатор. По карте прикинуть, получится ли развернуться, не вышло. Сейчас фура блокирует движение других автомобилей. Сможет ли водитель выбраться сам, непонятно. В сети появились фото с места происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием грузовика, которая стала причиной длинной пробки во Владивостоке.