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Posted 31 июля, 04:37

Published 31 июля, 04:37

Modified 31 июля, 04:39

Updated 31 июля, 04:39

Фура снесла трубу газопровода и перегородила улицу в Приморье

Большегруз снес газовую трубу и заблокировал дорогу во Владивостоке — фото

31 июля 2024, 04:37
Фото: 1MI.

Фура снесла трубу газопровода и перегородила улицу в Приморье

Сюжет
Пробка
Грузовик заехал на улицу во Владивостоке, снес трубу газопровода и перегородил выезд. Очевидцы сообщают, что водителя длинномера завел в такие дебри навигатор.

Странная авария случилась на Бархатной во Владивостоке. Большегруз снес газопроводную трубу, перегородил улицу и застрял.

По словам очевидцев, неместного водителя грузовика завел туда навигатор. По карте прикинуть, получится ли развернуться, не вышло. Сейчас фура блокирует движение других автомобилей. Сможет ли водитель выбраться сам, непонятно. В сети появились фото с места происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием грузовика, которая стала причиной длинной пробки во Владивостоке.

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#Газопровод#Владивосток#Пробка#Фото#Приморский край#ДТП#Авария#Очевидцы#Происшествия#Грузовик
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