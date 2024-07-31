Большегруз снес газовую трубу и заблокировал дорогу во Владивостоке — фото

По словам очевидцев, неместного водителя грузовика завел туда навигатор. По карте прикинуть, получится ли развернуться, не вышло. Сейчас фура блокирует движение других автомобилей. Сможет ли водитель выбраться сам, непонятно. В сети появились фото с места происшествия.