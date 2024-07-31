Денежную выплату вместо земли выбрали сотни многодетных семей Владивостока

В данный момент выплата — это фиксированная сумма. 602 тысячи рублей. Она выдаётся не просто так, на «хотелки» эти средства потратить нельзя. Деньги можно направить на приобретение жилья, земельного участка или на взнос по ипотечному кредиту. Кроме того, многодетные семьи могут компенсировать уже понесенные затраты на эти расходы.