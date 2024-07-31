Денежную выплату вместо земли выбрали сотни многодетных семей Владивостока

Posted 31 июля, 07:33
Published 31 июля, 07:33
Modified 31 июля, 07:35
Updated 31 июля, 07:35
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: возможность получить выплату вместо участка появилась у многодетных семей краевого центра в июле 2023 года. С тех пор в мэрию поступило 411 заявлений на получение денежных средств.
В процессе рассмотрения документов выяснилось, что положительное решение может быть вынесено в 271-м случае. Это больше половины от поданных заявлений. Ещё 32 сейчас находятся в обработке.
От чего зависит положительное решение? Всё очень просто и прозрачно.
— Подобное решение принимается, когда к заявлению приложены все документы, они должны соответствовать установленным требованиям. Сами заявления рассматриваются в течение 27 дней. Если все требования соблюдены, при положительном решении в срок до десяти дней заявителю перечислят выплату, — подчеркнули в управлении муниципальной собственности администрации Владивостока.
В данный момент выплата — это фиксированная сумма. 602 тысячи рублей. Она выдаётся не просто так, на «хотелки» эти средства потратить нельзя. Деньги можно направить на приобретение жилья, земельного участка или на взнос по ипотечному кредиту. Кроме того, многодетные семьи могут компенсировать уже понесенные затраты на эти расходы.
Чтобы необходимо сделать для получения выплаты? Собрать все требуемые документы. Какие именно — можно узнать по ссылке. Весь пакет собранных справок и прочего следует передать его в администрацию Владивостока — в единое окно на Океанском проспекте, 15/3.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как многодетные семьи Владивостока, решившие выбрать землю, а не деньги, проводят жеребьёвку: кому какой участок достанется.