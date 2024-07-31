Депутат Госдумы Максим Иванов поддержал категоричную позицию Дмитрия Демешина

Напомним, заняв свой пост, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин инициировал соответствующие проверки, в связи с высоким уровнем социального напряжения. Он несколько раз серьезно критиковал работу краевого профильного ведомства, указывая на тяжесть состояния, в котором пребывают социальная и сфера здравоохранения. Теперь правительство Хабаровского края под руководством Дмитрия Демешина кардинально пересматривает подходы в работе регионального министерства, направленные на качественные изменения в социальной сфере, развитие системы здравоохранения края и, в конечном счете, повышения качества жителей региона.