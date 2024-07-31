Депутат Госдумы Максим Иванов поддержал категоричную позицию Дмитрия Демешина

Posted 31 июля, 06:48
Published 31 июля, 06:48
Modified 31 июля, 06:50
Updated 31 июля, 06:50
В беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Максим Иванов поддержал позицию врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который «разворошил» клубок социальных проблем, в частности в сфере здравоохранения.
«Мне, как депутату Госдумы, постоянно приходят обращения от людей. По проблеме здравоохранения — каждое третье, если не чаще. Поэтому актуальность и остроту проблем, которые поднял Дмитрий Демешин, я очень хорошо понимаю. Причём, действительно, проблема тут не столько в работниках медицинской сферы. Врачи у нас отличные! А вот к администрированию отрасли в крае, действительно много вопросов. Очень хорошо, что Дмитрий Викторович задаёт эти вопросы именно в такой, категоричной форме», — подчеркнул политик.
Он отметил также, что роль Хабаровского края в реализации поставленных президентом России задач очень велика, и от профессионализма и чистоплотности краевых чиновников зависит очень многое. И руководству края особенно важно собрать отвечающую всем требованиям команду.
«Перед нами стоит государственная задача — чтобы на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае жило много людей. На наш регион президент и вся страна возлагает огромные надежды. А здравоохранение — это одна из ключевых отраслей, которая влияет на то, захотят люди жить в регионе или нет. Поэтому неспособность освоить средства, выделяемые нам из федерального бюджета, это прямое препятствие в решении государственных задач!» — сказал Максим Иванов.
Напомним, заняв свой пост, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин инициировал соответствующие проверки, в связи с высоким уровнем социального напряжения. Он несколько раз серьезно критиковал работу краевого профильного ведомства, указывая на тяжесть состояния, в котором пребывают социальная и сфера здравоохранения. Теперь правительство Хабаровского края под руководством Дмитрия Демешина кардинально пересматривает подходы в работе регионального министерства, направленные на качественные изменения в социальной сфере, развитие системы здравоохранения края и, в конечном счете, повышения качества жителей региона.