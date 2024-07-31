Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео

Posted 31 июля, 00:40
Published 31 июля, 00:40
Modified 31 июля, 00:42
Updated 31 июля, 00:42
Во Владивостоке на Ладыгина мужчина увез ребенка на белом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники полиции разыскивают участников и очевидцев данного инцидента.
Заявлений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не поступало.
В новых медиа появилась видеозапись, на которой видно, как приморец схватил ребенка за руку. Протащив мальчика до машины, горожанин силой посадил его в салон авто.
«Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетнего», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ищут ребенка, который пропал на берегу бухты.