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Posted 31 июля, 00:40

Published 31 июля, 00:40

Modified 31 июля, 00:42

Updated 31 июля, 00:42

Похищение мальчика попало в объектив камеры в Приморском крае

Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео

31 июля 2024, 00:40
Фото: 1MI.

Похищение мальчика попало в объектив камеры в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке мужчина силой затащил одного из детей в свой автомобиль среди бела дня. Приморец явно торопился, так как поспешил удалиться с места инцидента, переехав самокат ребенка.

Во Владивостоке на Ладыгина мужчина увез ребенка на белом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники полиции разыскивают участников и очевидцев данного инцидента.

Заявлений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не поступало.

В новых медиа появилась видеозапись, на которой видно, как приморец схватил ребенка за руку. Протащив мальчика до машины, горожанин силой посадил его в салон авто.

«Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетнего», — отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ищут ребенка, который пропал на берегу бухты.

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