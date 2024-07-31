Дорогу в Китай временно закроют для жителей Приморья

Posted 31 июля, 07:06
Published 31 июля, 07:06
Modified 31 июля, 07:08
Updated 31 июля, 07:08
Один из погранпереходов между Россией и Китаем приостановит работу. Агентство международного сотрудничества Приморского края сообщает, что автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь не будет работать.
Из-за празднования в КНР Дня создания Народно-освободительной армии Китая, 1 августа 2024 года пропуск через погранпереход Краскино — Хуньчунь будет приостановлен.
При этом другие пункты пропуска — Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань — будут работать в этот день без изменений.
Участников внешнеэкономической деятельности и туристов просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что между Владивостоком и Янцзи запустили международный рейсовый автобус.