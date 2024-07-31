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Posted 31 июля, 07:06

Published 31 июля, 07:06

Modified 31 июля, 07:08

Updated 31 июля, 07:08

Дорогу в Китай временно закроют для жителей Приморья

Дорогу в Китай временно закроют для жителей Приморья

31 июля 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Граница
Автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь приостановит свою работу 1 августа из-за празднования Дня образования Народно-освободительной армии Китая. Попасть в Китай из Хасанского округа жители Приморья не смогут больше суток.

Один из погранпереходов между Россией и Китаем приостановит работу. Агентство международного сотрудничества Приморского края сообщает, что автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь не будет работать.

Из-за празднования в КНР Дня создания Народно-освободительной армии Китая, 1 августа 2024 года пропуск через погранпереход Краскино — Хуньчунь будет приостановлен.

При этом другие пункты пропуска — Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань — будут работать в этот день без изменений.

Участников внешнеэкономической деятельности и туристов просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что между Владивостоком и Янцзи запустили международный рейсовый автобус.

Съездить в Китай, чтобы просто поесть, снова смогут себе позволить жители Приморья
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