Голова пробита: скорая, МЧС и полиция прибыли на место жуткого ДТП в Приморье — видео

Posted 31 июля, 02:11
Published 31 июля, 02:11
Modified 31 июля, 02:13
Updated 31 июля, 02:13
Во Владивостоке на Героев-Тихоокеанцев случилось жуткое дорожное происшествие с участием мотоциклиста. Мужчина в неподвижном состоянии лежит перед «Восточной верфью», сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт лежит неподалеку. По словам очевидцев, у пострадавшего пробита голова. Более того, на приморце отсутствует защитная экипировка.
На место инцидента прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. Судя по кадрам, на данном участке дороги собирается пробка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горящий «Ровер» проехался по дороге на Баляева в дальневосточной столице.