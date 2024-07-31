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Posted 31 июля, 02:11

Published 31 июля, 02:11

Modified 31 июля, 02:13

Updated 31 июля, 02:13

Спецслужбы работают на месте чудовищной аварии в Приморском крае

Голова пробита: скорая, МЧС и полиция прибыли на место жуткого ДТП в Приморье — видео

31 июля 2024, 02:11
Фото: Изображение Midjourney.

Спецслужбы работают на месте чудовищной аварии в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке произошла серьезная авария, — мужчина без сознания лежит прямо на дороге. На месте инцидента замечены спасатели, силовики и медики.

Во Владивостоке на Героев-Тихоокеанцев случилось жуткое дорожное происшествие с участием мотоциклиста. Мужчина в неподвижном состоянии лежит перед «Восточной верфью», сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт лежит неподалеку. По словам очевидцев, у пострадавшего пробита голова. Более того, на приморце отсутствует защитная экипировка.

На место инцидента прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. Судя по кадрам, на данном участке дороги собирается пробка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горящий «Ровер» проехался по дороге на Баляева в дальневосточной столице.

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