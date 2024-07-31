Голова пробита: скорая, МЧС и полиция прибыли на место жуткого ДТП в Приморье — видео

Во Владивостоке на Героев-Тихоокеанцев случилось жуткое дорожное происшествие с участием мотоциклиста. Мужчина в неподвижном состоянии лежит перед «Восточной верфью», сообщают новые медиа. Двухколесный транспорт лежит неподалеку. По словам очевидцев, у пострадавшего пробита голова. Более того, на приморце отсутствует защитная экипировка.