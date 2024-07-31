Грабителя расстроило содержимое украденного пакета во Владивостока

Posted 31 июля, 04:58
Published 31 июля, 04:58
Modified 31 июля, 05:00
Updated 31 июля, 05:00
Инцидент произошел в электричке «Владивосток — Уссурийск», сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции. Как удалось выяснить силовикам, подозреваемый увидел, что один из пассажиров едет с пакетом. Фигурант решил, что там могут быть ценные вещи. На станции Сиреневка поезд остановился, грабитель схватил пакет и быстро покинул поезд — хотя хозяин его пытался остановить.
Уже на улице подозреваемый изучил содержимое пакета. Внутри оказались дешевые продукты питания. Как потом позже выяснили силовики, общая сумма похищенного составила всего 1200 рублей.
— Съедобный трофей мужчину расстроил, поэтому свою добычу он решил оставить недалеко от железнодорожных путей, — отметили в полиции.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его подозревают в грабеже. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.