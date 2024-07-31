Грабителя расстроило содержимое украденного пакета во Владивостока

Инцидент произошел в электричке «Владивосток — Уссурийск», сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции. Как удалось выяснить силовикам, подозреваемый увидел, что один из пассажиров едет с пакетом. Фигурант решил, что там могут быть ценные вещи. На станции Сиреневка поезд остановился, грабитель схватил пакет и быстро покинул поезд — хотя хозяин его пытался остановить.