vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 04:58

Published 31 июля, 04:58

Modified 31 июля, 05:00

Updated 31 июля, 05:00

Пенсионера ограбил судимый сосед по электричке во Владивостоке

Грабителя расстроило содержимое украденного пакета во Владивостока

31 июля 2024, 04:58
Фото: 1MI.

Пенсионера ограбил судимый сосед по электричке во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Неудачное во всех смыслах преступление произошло во Владивостоке. 55-летний приморец ограбил своего соседа по электричке. Он отобрал у пенсионера пакет, в котором, по его мнению, лежали ценные вещи. Но содержимое пакета грабителя разочаровало.

Инцидент произошел в электричке «Владивосток — Уссурийск», сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции. Как удалось выяснить силовикам, подозреваемый увидел, что один из пассажиров едет с пакетом. Фигурант решил, что там могут быть ценные вещи. На станции Сиреневка поезд остановился, грабитель схватил пакет и быстро покинул поезд — хотя хозяин его пытался остановить.

Уже на улице подозреваемый изучил содержимое пакета. Внутри оказались дешевые продукты питания. Как потом позже выяснили силовики, общая сумма похищенного составила всего 1200 рублей.

— Съедобный трофей мужчину расстроил, поэтому свою добычу он решил оставить недалеко от железнодорожных путей, — отметили в полиции.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его подозревают в грабеже. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Вырывал у женщин телефоны: срок за грабежи получил житель Уссурийска
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Грабеж#Грабитель#Приморский край#Происшествия#Электричка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика