Грозы с сильным ветром и ливни: душная жара сменится опасными осадками в Приморье

Сегодня, 31 июля, в регион нагрянет атмосферный фронт, сообщает «Примгидромет». На юге ночные осадки в небольших количествах сменятся умеренными, а на западе после обеда ударят сильные ливни. Кое-где ожидаются грозы с порывистым ветром. Столбики термометров покажут 19 — 30 °C.