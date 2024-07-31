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Posted 30 июля, 23:23

Published 30 июля, 23:23

Modified 30 июля, 23:25

Updated 30 июля, 23:25

Жуткая непогода обрушится на некоторые районы Приморского края

Грозы с сильным ветром и ливни: душная жара сменится опасными осадками в Приморье

30 июля 2024, 23:23
Фото: 1MI.

Жуткая непогода обрушится на некоторые районы Приморского края

Сюжет
Погода
Атмосферные фронты принесут в Приморский край не только понижение температур, но и сильные дожди, которые сопроводят порывистый ветер, гром и молнии.

Сегодня, 31 июля, в регион нагрянет атмосферный фронт, сообщает «Примгидромет». На юге ночные осадки в небольших количествах сменятся умеренными, а на западе после обеда ударят сильные ливни. Кое-где ожидаются грозы с порывистым ветром. Столбики термометров покажут 19 — 30 °C.

Во Владивостоке прогнозируется небольшой дождь, временами умеренный. Также возможет сильный ветер. Максимальный температурный фон составит 21 — 23 °C.

В Уссурийске ударят дожди с грозами и сильным ветром. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.

В Находке ожидаются небольшие осадки и умеренное дуновение юго-восточного ветра. Днем температура воздуха составит 23 — 25 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 25°C;
  • Залив Находка — 21°C;
  • Залив Посьета — 25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.

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