Грозы с сильным ветром и ливни: душная жара сменится опасными осадками в Приморье

Posted 30 июля, 23:23
Published 30 июля, 23:23
Modified 30 июля, 23:25
Updated 30 июля, 23:25
Сегодня, 31 июля, в регион нагрянет атмосферный фронт, сообщает «Примгидромет». На юге ночные осадки в небольших количествах сменятся умеренными, а на западе после обеда ударят сильные ливни. Кое-где ожидаются грозы с порывистым ветром. Столбики термометров покажут 19 — 30 °C.
Во Владивостоке прогнозируется небольшой дождь, временами умеренный. Также возможет сильный ветер. Максимальный температурный фон составит 21 — 23 °C.
В Уссурийске ударят дожди с грозами и сильным ветром. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.
В Находке ожидаются небольшие осадки и умеренное дуновение юго-восточного ветра. Днем температура воздуха составит 23 — 25 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.