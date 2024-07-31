Лесовоз ужасов из «Пункта назначения» (18+) проехал по Владивостоку — видео

Жители города заметили грузовик, который перевозил деревья крайне рискованным способом — в ничем не закрытом кузове. Глядя на стволы, которые едва не падают из машины на поворотах, сразу вспоминается сцена с жуткой аварией из известной серии фильмов. К счастью, во Владивостоке пока обошлось без происшествий.