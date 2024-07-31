Лесовоз ужасов из «Пункта назначения» (18+) проехал по Владивостоку — видео

Posted 31 июля, 09:18
Published 31 июля, 09:18
Modified 31 июля, 09:20
Updated 31 июля, 09:20
Эпизод из фильма «Пункт назначения» (18+) мог случиться во Владивостоке, переживают автомобилисты.
Жители города заметили грузовик, который перевозил деревья крайне рискованным способом — в ничем не закрытом кузове. Глядя на стволы, которые едва не падают из машины на поворотах, сразу вспоминается сцена с жуткой аварией из известной серии фильмов. К счастью, во Владивостоке пока обошлось без происшествий.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием лесовоза в Приморском крае. Грузовик перевернулся и засыпал всю дорогу грузом.