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Posted 31 июля, 09:18

Published 31 июля, 09:18

Modified 31 июля, 09:20

Updated 31 июля, 09:20

Грузовик с деревьями «из фильма ужасов» вызвал панику во Владивостоке

Лесовоз ужасов из «Пункта назначения» (18+) проехал по Владивостоку — видео

31 июля 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney.

Грузовик с деревьями «из фильма ужасов» вызвал панику во Владивостоке

Сюжет
Автомобилисты
Пугающий лесовоз заметили жители Владивостока на трассе. Грузовик вез несколько деревьев, при этом кузов не был ничем прикрыт сверху. К счастью, обошлось все-таки без происшествий.

Эпизод из фильма «Пункт назначения» (18+) мог случиться во Владивостоке, переживают автомобилисты.

Жители города заметили грузовик, который перевозил деревья крайне рискованным способом — в ничем не закрытом кузове. Глядя на стволы, которые едва не падают из машины на поворотах, сразу вспоминается сцена с жуткой аварией из известной серии фильмов. К счастью, во Владивостоке пока обошлось без происшествий.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием лесовоза в Приморском крае. Грузовик перевернулся и засыпал всю дорогу грузом.

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