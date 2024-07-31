Народный синоптик уточнил, по каким районам Приморья ударит циклон

Posted 31 июля, 04:02
Published 31 июля, 04:02
Modified 31 июля, 04:04
Updated 31 июля, 04:04
Юрковский в своем блоге отметил, что сейчас находится в южных районах Приморья, где «не выпало ни капли». Из этого народный синоптик сделал вывод, что, скорее всего, циклон будет проходить севернее, чем предполагалось ранее.
— Основные дожди будут на севере — Дальнереченск, Лучегорск, Лесозаводск, — заявил он. — Все северные районы попадают под удар циклона.
Ранее Руслан Юрковский сообщал, что сегодня к вечеру на Приморский край выходят остатки бывшего тайфуна «Гаеми». В Примгидромете уточняли, что основные дожди в регионе пройдут завтра, 1 августа. В связи с угрозой опасных явлений синоптики распространили штормовое предупреждение.
Затем еще несколько дней в крае будет дождливо. Осадки прекратятся в Приморье только в воскресенье, 4 августа. Днем на территории региона будет уже преимущественно без дождей.