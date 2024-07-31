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Posted 31 июля, 04:02

Published 31 июля, 04:02

Modified 31 июля, 04:04

Updated 31 июля, 04:04

Куда ударит страшный циклон в Приморье — новые данные

Народный синоптик уточнил, по каким районам Приморья ударит циклон

31 июля 2024, 04:02
Фото: Изображение Midjourney.

Куда ударит страшный циклон в Приморье — новые данные

Сюжет
Циклон
На Приморье надвигается очередной циклон, который принесет с собой сильные ливни. Блогер, основатель блога «Маглипогода» Руслан Юрковский предположил, что дожди пройдут в северных районах и практически не заденут юг региона.

Юрковский в своем блоге отметил, что сейчас находится в южных районах Приморья, где «не выпало ни капли». Из этого народный синоптик сделал вывод, что, скорее всего, циклон будет проходить севернее, чем предполагалось ранее.

— Основные дожди будут на севере — Дальнереченск, Лучегорск, Лесозаводск, — заявил он. — Все северные районы попадают под удар циклона.

Ранее Руслан Юрковский сообщал, что сегодня к вечеру на Приморский край выходят остатки бывшего тайфуна «Гаеми». В Примгидромете уточняли, что основные дожди в регионе пройдут завтра, 1 августа. В связи с угрозой опасных явлений синоптики распространили штормовое предупреждение.

Затем еще несколько дней в крае будет дождливо. Осадки прекратятся в Приморье только в воскресенье, 4 августа. Днем на территории региона будет уже преимущественно без дождей.

#Новости#Общество#Штормовое предупреждение#Циклон#Блогер#Приморский край#Дожди#Приморье#Руслан Юрковский#Синоптик
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