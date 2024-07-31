Небо будто обрушилось — непогода пришла, тучи нависли над Приморьем — фото

Posted 31 июля, 10:54
Published 31 июля, 10:54
Modified 31 июля, 10:57
Updated 31 июля, 10:57
В Приморье пришел циклон. На большей части территории ожидается ухудшение погоды — ливни, грозы и сильный ветер.
Первым «звоночком» стал густой туман, который опустился на южные районы края. В то же время в Приморье заметно похолодало. Сильнее всего контраст заметили жители пригородов Владивостока и Артема — уже ставшая привычной жара и духота сменилась там прохладой и сыростью. Небо кажется все ниже — над сопками нависла туча, вершины скрылись в тумане.
Синоптики предупреждают жителей края об усилении ветра и выпадении осадков. Приморцам рекомендуются быть бдительными и принимать меры предосторожности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода придет в Приморье уже в ближайшие часы.