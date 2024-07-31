vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 10:54

Published 31 июля, 10:54

Modified 31 июля, 10:57

Updated 31 июля, 10:57

Непогода готовится наступать на Приморский край

Небо будто обрушилось — непогода пришла, тучи нависли над Приморьем — фото

31 июля 2024, 10:54
Фото: vostokmedia.com.

Непогода готовится наступать на Приморский край

Сюжет
Погода
Похолодание, влажность и сильный ветер уже пришли в Приморье. Над югом края нависли грозные темные тучи, вершины сопок исчезли в тумане. Жители района готовятся к непогоде.

В Приморье пришел циклон. На большей части территории ожидается ухудшение погоды — ливни, грозы и сильный ветер.

Первым «звоночком» стал густой туман, который опустился на южные районы края. В то же время в Приморье заметно похолодало. Сильнее всего контраст заметили жители пригородов Владивостока и Артема — уже ставшая привычной жара и духота сменилась там прохладой и сыростью. Небо кажется все ниже — над сопками нависла туча, вершины скрылись в тумане.

Синоптики предупреждают жителей края об усилении ветра и выпадении осадков. Приморцам рекомендуются быть бдительными и принимать меры предосторожности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода придет в Приморье уже в ближайшие часы.

Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы
Узнать подробнее
Читайте также:
То солнце, то дожди и грозы: погода снова проверит нервы жителей Приморья«Мокрый апокалипсис» все-таки грозит Приморью? Что будет в крае после жары и духоты?Пошла жара: какие сюрпризы готовит Владивостоку сегодня погода?
#Новости#Общество#Погода#Ливни#Владивосток#Циклон#Ветер#Грозы#Приморский край#Синоптики#Артем#Осадки#Дожди#Приморье#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика