Небо будто обрушилось — непогода пришла, тучи нависли над Приморьем — фото

Первым «звоночком» стал густой туман, который опустился на южные районы края. В то же время в Приморье заметно похолодало. Сильнее всего контраст заметили жители пригородов Владивостока и Артема — уже ставшая привычной жара и духота сменилась там прохладой и сыростью. Небо кажется все ниже — над сопками нависла туча, вершины скрылись в тумане.