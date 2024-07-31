Под прицел полиции за «воспитательную беседу» с чужим сыном попал житель Приморья

Posted 31 июля, 06:20
Published 31 июля, 06:20
Modified 31 июля, 06:22
Updated 31 июля, 06:22
Сотрудники полиции выявили личности участников инцидента с похищением ребенка на Ладыгина во Владивостоке.
В сети появилось видео, на котором водитель Toyota Celica во дворе жилого дома усаживает ребенка в машину и уезжает с ним.
По предварительной информации, между школьником, который катался на самокате, и малолетней дочерью мужчины произошел конфликт.
Мужчина якобы пытался проучить ребенка — усадил его в машину, провел с ним беседу и после этого отпустил из автомобиля.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о похищении ребенка, которое попало на видео во Владивостоке.