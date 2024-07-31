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Posted 31 июля, 06:20

Published 31 июля, 06:20

Modified 31 июля, 06:22

Updated 31 июля, 06:22

Под прицел полиции за «воспитательную беседу» с чужим сыном попал житель Приморья

Под прицел полиции за «воспитательную беседу» с чужим сыном попал житель Приморья

31 июля 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Выяснилось, что произошло перед похищением школьника на Ладыгина во Владивостоке. По информации полиции, мальчика увез отец ребенка, которого он обидел. Мужчина якобы провел с ним воспитательную беседу.

Сотрудники полиции выявили личности участников инцидента с похищением ребенка на Ладыгина во Владивостоке.

В сети появилось видео, на котором водитель Toyota Celica во дворе жилого дома усаживает ребенка в машину и уезжает с ним.

По предварительной информации, между школьником, который катался на самокате, и малолетней дочерью мужчины произошел конфликт.

Мужчина якобы пытался проучить ребенка — усадил его в машину, провел с ним беседу и после этого отпустил из автомобиля.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о похищении ребенка, которое попало на видео во Владивостоке.

Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео
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