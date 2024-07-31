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Posted 31 июля, 02:51

Published 31 июля, 02:51

Modified 31 июля, 02:53

Updated 31 июля, 02:53

Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в Приморье

Помятая машина без стекол и жуткая пробка — авария на мосту в Приморье — видео

31 июля 2024, 02:51
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в Приморье

Сюжет
Мост
На низководном мосту в направлении Владивостока произошло серьезное ДТП, которое блокирует одну из полос движения. От Де-Фриза в сторону Седанки тянется длинная пробка.

Пробка в сторону Владивостока начинается с Де-Фриза. Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в направлении Седанки. Красный кроссовер с помятым корпусом и выбитыми стеклами полностью перекрыл одну из полос.

По словам очевидцев, за местом аварии собралась длинная пробка, движение затруднено уже больше часа. На популярном портале онлайн-карт видно, что затор тянется примерно на два километра.

Появилось также видео с места ДТП.

Обстоятельства аварии выясняют, о пострадавших не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном происшествии с участием мотоциклиста во Владивостоке.

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