Помятая машина без стекол и жуткая пробка — авария на мосту в Приморье — видео

Posted 31 июля, 02:51
Published 31 июля, 02:51
Modified 31 июля, 02:53
Updated 31 июля, 02:53
Пробка в сторону Владивостока начинается с Де-Фриза. Серьезное ДТП случилось на низководном мосту в направлении Седанки. Красный кроссовер с помятым корпусом и выбитыми стеклами полностью перекрыл одну из полос.
По словам очевидцев, за местом аварии собралась длинная пробка, движение затруднено уже больше часа. На популярном портале онлайн-карт видно, что затор тянется примерно на два километра.
Появилось также видео с места ДТП.
Обстоятельства аварии выясняют, о пострадавших не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном происшествии с участием мотоциклиста во Владивостоке.