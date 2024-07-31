Приморский мёд — на рынки АТР: губернатор Приморья заявил о важности пчеловодства

Также Олег Кожемяко отметил, что приморский липовый мёд уникален. Это не только лакомство, но и продукт, используемый для поправки здоровья. Важно, что пчеловоды отправляются в сезон с ульями вглубь Уссурийской тайги, в экологически чистые места, туда, где деревья и луга не обрабатываются, как сельскохозяйственные земли, химикатами. И там пчёлы собирают дикий гипоаллергенный таежный мёд, уникальный по своим качествам и вкусу.