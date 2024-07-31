Приморский мёд — на рынки АТР: губернатор Приморья заявил о важности пчеловодства

Posted 31 июля, 07:47
Published 31 июля, 07:47
Modified 15 октября, 07:19
Updated 15 октября, 07:19
Вопрос о том, будет ли руководство края поддерживать пчеловодов Приморья, прозвучал во время «Прямого разговора» (16+), который провёл глава региона с жителями 30 июля.
Пчеловод, пасечник из Анучинского района Андрей Грисюк с болью рассказал губернатору Приморского края: в 2023 году из-за сложной погодной ситуации весной случился большой падёж пчёл в крае.
— Все это и сейчас сказывается на медосборе. Нужно восстанавливать пасеки, пчелосемьи, — отметил пчеловод.
Отвечая на вопрос, губернатор Приморья сразу же отметил: Приморский край может стать центром пчеловодства ДФО, медовым регионом. Ведь именно в Приморье растут липы — главные медоносы.
— Ареал распространения липы в нашем крае — 5,2 миллиона гектаров, это очень большая площадь, — подчеркнул глава Приморья.
Также Олег Кожемяко отметил, что приморский липовый мёд уникален. Это не только лакомство, но и продукт, используемый для поправки здоровья. Важно, что пчеловоды отправляются в сезон с ульями вглубь Уссурийской тайги, в экологически чистые места, туда, где деревья и луга не обрабатываются, как сельскохозяйственные земли, химикатами. И там пчёлы собирают дикий гипоаллергенный таежный мёд, уникальный по своим качествам и вкусу.
Кстати, эти слова главы Приморья подтвердили и в агентстве по развитию пчеловодства Приморья, отметив: «Мёд с диморфанта, бархата амурского и аралиевых собирают в сезон пасечники региона. У каждого из этих сортов есть свои уникальные лечебные свойства. Богатое разнообразие полевых растений в крае позволяет собирать особый сорт мёда — „таежное разнотравье“, в котором природой смешан нектар различных цветков. Это придает продукту неповторимый, уникальный вкус».
Также Олег Кожемяко напомнил, что совсем недавно — во времена СССР — Приморье экспортировало 13 тысяч тонн меда в год. А сегодня в мире и особенно в АТР спрос на экологически чистые, региональные уникальные продукты невероятно высок. И значит, Приморье просто не имеет права упустить свой шанс.
— Надо поддерживать и развивать пчеловодство, выходить на биржу, чтобы экологически чистый приморский мед был широко представлен не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, — заявил глава Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава региона заявил о создании круглогодичного морского курорта в Приморье.