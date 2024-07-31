vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 07:47

Published 31 июля, 07:47

Modified 15 октября, 07:19

Updated 15 октября, 07:19

Губернатор Приморского края заявил о необходимости развивать пчеловодство

Приморский мёд — на рынки АТР: губернатор Приморья заявил о важности пчеловодства

31 июля 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Губернатор Приморского края заявил о необходимости развивать пчеловодство

Сюжет
Продукты
Приморский край может и должен стать одним из главных поставщиков уникального, настоящего таёжного, экологически чистого мёда на рынки стран АТР и в КНР в частности. О важности развития пчеловодства в регионе заявил глава края Олег Кожемяко.

Вопрос о том, будет ли руководство края поддерживать пчеловодов Приморья, прозвучал во время «Прямого разговора» (16+), который провёл глава региона с жителями 30 июля.

Пчеловод, пасечник из Анучинского района Андрей Грисюк с болью рассказал губернатору Приморского края: в 2023 году из-за сложной погодной ситуации весной случился большой падёж пчёл в крае.

— Все это и сейчас сказывается на медосборе. Нужно восстанавливать пасеки, пчелосемьи, — отметил пчеловод.

Отвечая на вопрос, губернатор Приморья сразу же отметил: Приморский край может стать центром пчеловодства ДФО, медовым регионом. Ведь именно в Приморье растут липы — главные медоносы.

— Ареал распространения липы в нашем крае — 5,2 миллиона гектаров, это очень большая площадь, — подчеркнул глава Приморья.

Также Олег Кожемяко отметил, что приморский липовый мёд уникален. Это не только лакомство, но и продукт, используемый для поправки здоровья. Важно, что пчеловоды отправляются в сезон с ульями вглубь Уссурийской тайги, в экологически чистые места, туда, где деревья и луга не обрабатываются, как сельскохозяйственные земли, химикатами. И там пчёлы собирают дикий гипоаллергенный таежный мёд, уникальный по своим качествам и вкусу.

Кстати, эти слова главы Приморья подтвердили и в агентстве по развитию пчеловодства Приморья, отметив: «Мёд с диморфанта, бархата амурского и аралиевых собирают в сезон пасечники региона. У каждого из этих сортов есть свои уникальные лечебные свойства. Богатое разнообразие полевых растений в крае позволяет собирать особый сорт мёда — „таежное разнотравье“, в котором природой смешан нектар различных цветков. Это придает продукту неповторимый, уникальный вкус».

Также Олег Кожемяко напомнил, что совсем недавно — во времена СССР — Приморье экспортировало 13 тысяч тонн меда в год. А сегодня в мире и особенно в АТР спрос на экологически чистые, региональные уникальные продукты невероятно высок. И значит, Приморье просто не имеет права упустить свой шанс.

— Надо поддерживать и развивать пчеловодство, выходить на биржу, чтобы экологически чистый приморский мед был широко представлен не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, — заявил глава Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава региона заявил о создании круглогодичного морского курорта в Приморье.

Круглогодичный морской курорт в Приморье улучшит инфраструктуру — Олег Кожемяко
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Продукты#Мёд#Приморский край#Продовольствие#Приморье#Приморский мёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика