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Posted 31 июля, 10:41

Published 31 июля, 10:41

Modified 31 июля, 10:43

Updated 31 июля, 10:43

Режим ЧС ввели еще на нескольких территориях Приморского края

Режим ЧС ввели еще на нескольких территориях Приморского края

31 июля 2024, 10:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В Приморье введен режим ЧС на 14 территориях из-за подтопления посевов и переувлажнения почвы. В четырех муниципалитетах его ввели в последние сутки.

В Приморском крае введен режим ЧС на еще четырех территориях — всего сложная обстановка наблюдается в четырнадцати районах.

С начала июля в некоторых муниципалитетах Приморья объявили режим ЧС из-за затопления сельскохозяйственных угодий и излишней влажности почвы. 30 июля к перечню из 10 муниципальных районов и округов добавились еще четыре.

В соответствии с постановлением губернатора края от 30 июля в этот список попали Анучинский, Пограничный и Яковлевский муниципальные округа, а также Михайловский муниципальный район.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.

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