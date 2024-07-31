Режим ЧС ввели еще на нескольких территориях Приморского края

Posted 31 июля, 10:41
Published 31 июля, 10:41
Modified 31 июля, 10:43
Updated 31 июля, 10:43
В Приморском крае введен режим ЧС на еще четырех территориях — всего сложная обстановка наблюдается в четырнадцати районах.
С начала июля в некоторых муниципалитетах Приморья объявили режим ЧС из-за затопления сельскохозяйственных угодий и излишней влажности почвы. 30 июля к перечню из 10 муниципальных районов и округов добавились еще четыре.
В соответствии с постановлением губернатора края от 30 июля в этот список попали Анучинский, Пограничный и Яковлевский муниципальные округа, а также Михайловский муниципальный район.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.