Штормовое предупреждение: ливни и грозы снова ударят по Приморью

Posted 31 июля, 02:27
Published 31 июля, 02:27
Modified 31 июля, 02:29
Updated 31 июля, 02:29
Во вторник днем в Приморском крае шли дожди, в большинстве районов выпало до 7 мм осадков. На метеостанции Глубинная зафиксировали рекордное количество — 28 мм. Максимальная температура воздуха колебалась от +26 до +31 °C, на востоке и юго-восточном побережье было прохладнее — от +17 до +23 °C. Ночью температура опустилась до +16…+21 °C, а на востоке до +13…+15 °C.
В среду с приближением циклона со стороны Китая и его активных фронтальных зон давление над Приморьем снова начнет падать. В южной части края местами возобновятся дожди. Максимальные температуры будут на 1 — 3 градуса ниже, чем во вторник.
В четверг, 1 августа, циклон будет перемещаться над Приморьем, ночью дожди охватят большую площадь и станут интенсивнее. Минимальные температуры останутся прежними. Во второй половине дня осадки постепенно ослабнут, образуются прояснения. При этом воздух прогреется до +26…+32 °C, на Тернейском муниципальном образовании и на побережье Дальнегорского района — до +19…+23 °C.
Из-за возможности опасных явлений Примгидромет объявил штормовое предупреждение на 1 августа.
Во Владивостоке во вторник будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от +21 до +24 °C, влажность достигнет 100%.
В четверг, 1 августа, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, местами возможен туман. Усилится юго-восточный ветер, станет немного теплее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара сменится опасными осадками в Приморье.