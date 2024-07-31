Штормовое предупреждение: ливни и грозы снова ударят по Приморью

Во вторник днем в Приморском крае шли дожди, в большинстве районов выпало до 7 мм осадков. На метеостанции Глубинная зафиксировали рекордное количество — 28 мм. Максимальная температура воздуха колебалась от +26 до +31 °C, на востоке и юго-восточном побережье было прохладнее — от +17 до +23 °C. Ночью температура опустилась до +16…+21 °C, а на востоке до +13…+15 °C.