Слишком идеально: описание нового маршрута из Приморья в КНР оказалось выдумкой

Недавно китайское телевидение сообщило о том, что теперь из Владивостока можно добраться в китайский город Яньцзи всего за четыре часа. Билет на такой маршрут обходится путешественникам в 2 000 рублей, сообщили в издании. Информацию подхватили новые медиа и СМИ в России.