Слишком идеально: описание нового маршрута из Приморья в КНР оказалось выдумкой

Posted 31 июля, 08:11
Published 31 июля, 08:11
Modified 31 июля, 08:13
Updated 31 июля, 08:13
Недавно китайское телевидение сообщило о том, что теперь из Владивостока можно добраться в китайский город Яньцзи всего за четыре часа. Билет на такой маршрут обходится путешественникам в 2 000 рублей, сообщили в издании. Информацию подхватили новые медиа и СМИ в России.
Однако приморские туристы отнеслись скептически к данной информации. Россиян смутили расстояние и время, указанные в описании маршрута.
«В сюжете телеканала Яньбянь-Корейского автономного округа говорится о 270 километрах. При этом только от Владивостока до Краскино по трассе расстояние составляет 230 километров, а расстояние между Яньцзи и Хуньчунем — приблизительно около 100 километров», — отметили в Biang.
Более того, переход на таможне между Хуньчунем и Краскино всегда занимает разное количество времени. Иногда тургруппы быстро проходят границу, а бывает, что люди стоят по несколько часов.
Biang отметили, что китайское телевидение не впервые вводит в заблуждение путешественников. Ранее Хэйлунцзянский канал обнародовал завышенные цифры пассажиропотока, который проходит между Фуюанем и Хабаровском.
Сколько туристов из Поднебесной посещает Владивосток — неизвестно. Но, судя по тому, какой ажиотаж творится в некоторых общественных местах дальневосточной столицы, можно сделать вывод, что спрос среди иностранцев на путешествия в Приморье весьма велик.