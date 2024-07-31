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Posted 31 июля, 08:11

Published 31 июля, 08:11

Modified 31 июля, 08:13

Updated 31 июля, 08:13

Слишком идеально: описание нового маршрута из Приморья в КНР оказалось выдумкой

Слишком идеально: описание нового маршрута из Приморья в КНР оказалось выдумкой

31 июля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Туризм
Не успели жители Приморского края воодушевиться новоиспеченным маршрутом в Китай, как в СМИ успели разоблачить анонсируемый рейс.

Недавно китайское телевидение сообщило о том, что теперь из Владивостока можно добраться в китайский город Яньцзи всего за четыре часа. Билет на такой маршрут обходится путешественникам в 2 000 рублей, сообщили в издании. Информацию подхватили новые медиа и СМИ в России.

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Однако приморские туристы отнеслись скептически к данной информации. Россиян смутили расстояние и время, указанные в описании маршрута.

«В сюжете телеканала Яньбянь-Корейского автономного округа говорится о 270 километрах. При этом только от Владивостока до Краскино по трассе расстояние составляет 230 километров, а расстояние между Яньцзи и Хуньчунем — приблизительно около 100 километров», — отметили в Biang.

Более того, переход на таможне между Хуньчунем и Краскино всегда занимает разное количество времени. Иногда тургруппы быстро проходят границу, а бывает, что люди стоят по несколько часов.

Biang отметили, что китайское телевидение не впервые вводит в заблуждение путешественников. Ранее Хэйлунцзянский канал обнародовал завышенные цифры пассажиропотока, который проходит между Фуюанем и Хабаровском.

Сколько туристов из Поднебесной посещает Владивосток — неизвестно. Но, судя по тому, какой ажиотаж творится в некоторых общественных местах дальневосточной столицы, можно сделать вывод, что спрос среди иностранцев на путешествия в Приморье весьма велик.

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