Суд оставил без изменения решение по делу «кудоиста с ножом»

Posted 31 июля, 02:58
Published 31 июля, 02:58
Modified 19 августа, 05:28
Updated 19 августа, 05:28
Ранее Сарнавскому назначили наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. До этого кудоист уже представал перед судом — в 2005 году он «гопнул» человека на телефон во Владивостоке и предстал перед судом. Просто напугал бедолагу и заставил его отдать телефон. Приговор получился условный. Через два года он избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Полиция быстро распутала это дело и привела его обратно в суд. Итог — пять с половиной лет.
Сегодня потерпевший выразил категорическое несогласие с решением суда. В рамках заседания, каждый раз, когда ему предоставляли слово, он напоминал, что выжить ему удалось чудом лишь благодаря тому, что все участники этих трагических событий от очевидцев до врачей действовали максимально оперативно и быстро.
«Я хочу справедливого наказания для человека, который едва не убил меня. У меня были серьёзные последствия: повреждены артерия и седалищный нерв, я потерял около двух литров крови и три литра плазмы. Меня чудом спасли в реанимации. Я считаю, что суд в очередной раз оправдал обвиняемого, что абсолютно несправедливо», — заявил Юрий Владимирович.
Он отметил, что дело в принципе не касается денежной компенсации. Вопрос исключительно в том, чтобы напавший с ножом на полицейского человек понес заслуженное наказание. Потерпевший, который в отличии от обвиняемого, на заседание явился, отметил, что в этом разбирательстве он намерен идти до конца.
«Домашний арест на 10 месяцев — это не наказание. Человек сидит дома, его никак не ограничивают. Он может продолжать заниматься своими делами, общаться с близкими и чувствовать себя безнаказанным. Я буду бороться за справедливость», — заключил он.
Адвокат Сергей Стецко также выразил несогласие с вынесенным апелляционным решением. Он считает, что оно, как и решение суда первой инстанции, несправедливо.
«Мы будем ожидать полного текста апелляционного определения, чтобы тщательно его изучить и подготовить кассационную жалобу в 9-й кассационный суд. Учитывая, что приговор вступил в законную силу, у нас есть достаточно времени для полноценной подготовки», — заявил Сергей Стецко.
По его мнению, решение суда первой инстанции несправедливо обвиняет его клиента в нападении, которого тот не совершал. Адвокат подчеркнул, что если бы пострадавшего не было рядом, то ножевое ранение предназначалось бы другому человеку. Также Стецко подчеркнул, что наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы было отменено из-за истечения срока давности, и преступник фактически не понес наказания.
«Кроме факта судимости, у него больше ничего нет. 300 тысяч рублей морального вреда, присужденных моему клиенту, не соответствуют реальным обстоятельствам дела», — заключил адвокат.
Ранее «Восток-Медиа» подробно рассказывало о деле кудоиста Сарнавского. Напомним, эта история буквально взорвала приморскую общественность в августе 2020 года. На протяжении всех этих лет различные региональные СМИ массово писали о том, что известный спортсмен устроил поножовщину в автомобильной пробке.
Конфликт произошел прямо на проезжей части возле кинотеатра «Иллюзион», на глазах у множества очевидцев. Причиной ссоры стала перепалка на проезжей части, которая стремительно переросла в драку, в следствие чего спортсмен Александр Сарнавский пустил в ход нож.
Несколько хаотичных взмахов колюще-режущим предметом привели к тому, что ДПС-ник получил ранения рук и сухожилий, а также «перо» в ногу. У пострадавшего была значительная кровопотеря и потеря сознания, так как оппонент задел артерию. Если бы не вовремя подоспевшие друзья гаишника, которые помогли перетянуть рану, он мог умереть. Благодаря им и профессиональным действиям медиков ситуация не переросла в трагедию, повлекшую смерть.