Суд оставил без изменения решение по делу «кудоиста с ножом»

Ранее Сарнавскому назначили наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. До этого кудоист уже представал перед судом — в 2005 году он «гопнул» человека на телефон во Владивостоке и предстал перед судом. Просто напугал бедолагу и заставил его отдать телефон. Приговор получился условный. Через два года он избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Полиция быстро распутала это дело и привела его обратно в суд. Итог — пять с половиной лет.