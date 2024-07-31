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Posted 31 июля, 07:30

Published 31 июля, 07:30

Modified 31 июля, 07:32

Updated 31 июля, 07:32

Выяснены подробности тяжелой реабилитации четверняшек из Владивостока

Три недели в реанимации: выяснена судьба новорожденных четверняшек в Приморском крае

31 июля 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Выяснены подробности тяжелой реабилитации четверняшек из Владивостока

Сюжет
Медицина
В Приморье случилось весьма волнительное событие, — многодетная мама родила четверняшек. Долгожданные малышки появились слишком рано, поэтому они отправились не в объятия матери, а в реанимацию…

В многодетной семье, в которой уже было четверо детей, родилась четверня. О том, как прошел первый месяц у крох, рожденных на 29-й неделе, рассказали «Вести Приморье».

Сестры появились на свет в Приморском перинатальном центре. Самая маленькая девочка весила при рождении всего 940 граммов, вес остальных малышек составил 1270, 1220, 1210 граммов.

Новорожденные провели в реанимационном отделении две недели, — крошки не могли дышать сами, их подключили к ИВЛ.

«Прогнозы были не очень», — с тревогой в лице отметила многодетная мама.

На сегодняшний день девочки проходят второй этап — выхаживание. На лице родительницы появилась улыбка, ведь все малышки пережили крайне сложный период.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему естественное вскармливание полезно и для ребенка, и для матери.

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#Новости#Общество#Владивосток#Медицина#Перинатальный центр#Реанимация#Приморский край#Приморье#Многодетная семья
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