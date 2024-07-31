Три недели в реанимации: выяснена судьба новорожденных четверняшек в Приморском крае

Posted 31 июля, 07:30
Published 31 июля, 07:30
Modified 31 июля, 07:32
Updated 31 июля, 07:32
В многодетной семье, в которой уже было четверо детей, родилась четверня. О том, как прошел первый месяц у крох, рожденных на 29-й неделе, рассказали «Вести Приморье».
Сестры появились на свет в Приморском перинатальном центре. Самая маленькая девочка весила при рождении всего 940 граммов, вес остальных малышек составил 1270, 1220, 1210 граммов.
Новорожденные провели в реанимационном отделении две недели, — крошки не могли дышать сами, их подключили к ИВЛ.
«Прогнозы были не очень», — с тревогой в лице отметила многодетная мама.
На сегодняшний день девочки проходят второй этап — выхаживание. На лице родительницы появилась улыбка, ведь все малышки пережили крайне сложный период.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему естественное вскармливание полезно и для ребенка, и для матери.