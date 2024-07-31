Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы

Posted 31 июля, 09:45
Published 31 июля, 09:45
Modified 31 июля, 09:47
Updated 31 июля, 09:47
1 августа на Приморье окажут влияние циклон и активный атмосферный фронт. Ночью в крае пройдут сильные дожди, местами ожидаются ливни. На юге пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
В течение дня в центральных и восточных районах пройдет сильный дождь, утром очень сильный. На остальной местности ожидается небольшой или иногда умеренный дождь. Местами возможны грозы, а ночью и утром — туманы. Ветер будет южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов Цельсия, днем — от +19 до +30°C.
Во Владивостоке будет облачно. Ночью и утром могут наблюдается слабая морось и иногда небольшой дождь, а к вечеру — небольшие осадки. Ветер умеренный до сильного, с утра будет сильнее, позже немного утихнет. Температура воздуха ночью составит +19…+21°C, днем — +23…+25°С.
В Уссурийске ожидается пасмурная погода, днем и во второй половине ночи пройдет небольшой дождь. Ветер южный, умеренный до сильного. Ночью столбики термометров покажут +20…+22°C, днем — +28…+30°С.
Находка также погрузится в облака. Утром в городе ожидается небольшая морось, местами туман. Ветер в основном слабый, меняющий направление. Температура воздуха ночью составит +20…+22°C, днем — от +28 до +30°C.
Температура воды в Амурском заливе достигнет +25°C, в заливе Находка — +21°C, в заливе Посьета — +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.