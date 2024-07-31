Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы

В течение дня в центральных и восточных районах пройдет сильный дождь, утром очень сильный. На остальной местности ожидается небольшой или иногда умеренный дождь. Местами возможны грозы, а ночью и утром — туманы. Ветер будет южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов Цельсия, днем — от +19 до +30°C.