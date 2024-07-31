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Posted 31 июля, 09:45

Published 31 июля, 09:45

Modified 31 июля, 09:47

Updated 31 июля, 09:47

Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы

Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часы

31 июля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Сильные дожди придут в Приморье уже 1 августа. В крае объявлено штормовое предупреждение, во многих районах ожидаются ливни и грозы.

1 августа на Приморье окажут влияние циклон и активный атмосферный фронт. Ночью в крае пройдут сильные дожди, местами ожидаются ливни. На юге пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В течение дня в центральных и восточных районах пройдет сильный дождь, утром очень сильный. На остальной местности ожидается небольшой или иногда умеренный дождь. Местами возможны грозы, а ночью и утром — туманы. Ветер будет южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов Цельсия, днем — от +19 до +30°C.

Во Владивостоке будет облачно. Ночью и утром могут наблюдается слабая морось и иногда небольшой дождь, а к вечеру — небольшие осадки. Ветер умеренный до сильного, с утра будет сильнее, позже немного утихнет. Температура воздуха ночью составит +19…+21°C, днем — +23…+25°С.

В Уссурийске ожидается пасмурная погода, днем и во второй половине ночи пройдет небольшой дождь. Ветер южный, умеренный до сильного. Ночью столбики термометров покажут +20…+22°C, днем — +28…+30°С.

Находка также погрузится в облака. Утром в городе ожидается небольшая морось, местами туман. Ветер в основном слабый, меняющий направление. Температура воздуха ночью составит +20…+22°C, днем — от +28 до +30°C.

Температура воды в Амурском заливе достигнет +25°C, в заливе Находка — +21°C, в заливе Посьета — +25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение: ливни и грозы снова ударят по Приморью
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