13 тысяч за кило — золотую икру продают во Владивостоке — фото

Красная икра становится в Приморье на вес золота. В новых медиа пользователи обсуждают, что на рынке Первой речки во Владивостоке цена на нее достигла 13 тысяч рублей за килограмм. Месяц назад икру прошлогоднего улова продавали на том же самом рынке за 8500 — подорожать она успела на 5,5 тысяч рублей.