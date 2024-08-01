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Posted 1 августа, 02:16

Published 1 августа, 02:16

Modified 1 августа, 02:25

Updated 1 августа, 02:25

Цены на красную икру на рынке во Владивостоке достигли 13 тысяч рублей за кило

13 тысяч за кило — золотую икру продают во Владивостоке — фото

1 августа 2024, 02:16
Фото: 1MI.

Цены на красную икру на рынке во Владивостоке достигли 13 тысяч рублей за кило

Сюжет
Цены
Цены на красную икру во Владивостоке на рынке на Первой речке выросли до 13 тысяч рублей за килограмм. Покупатели в ужасе: всего месяц назад она стоила 8500.

Красная икра становится в Приморье на вес золота. В новых медиа пользователи обсуждают, что на рынке Первой речки во Владивостоке цена на нее достигла 13 тысяч рублей за килограмм. Месяц назад икру прошлогоднего улова продавали на том же самом рынке за 8500 — подорожать она успела на 5,5 тысяч рублей.

В сети появилось фото с одной из торговых точек. Прилавок заставлен банками и ценниками «0,5 кг — 6500».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что о росте цен на икру на Дальнем Востоке говорят эксперты.

Грядет дефицит? Что происходит с ценами на красную икру в Приморье?
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