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Posted 1 августа, 13:37

Published 1 августа, 13:37

Modified 1 сентября, 03:56

Updated 1 сентября, 03:56

По ЧП с потолком во Владивостоке возбуждено уголовное дело

8 человек доставлено к медикам: возбуждено уголовное дело по ЧП в «Акватории» — видео

1 августа 2024, 13:37
Фото: 1MI

По ЧП с потолком во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Сюжет
Уголовное дело
СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория» и работают следователи на месте происшествия. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей.

Сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по поводу обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория» во Владивостоке.

В частности по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — непредоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.

На месте происшествия работают следователи Следственного комитета России. По предварительным данным, в медучреждения доставлено 8 посетителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в здании водно-развлекательного комплекса во Владивостоке рухнул потолок. В помещении находились люди.

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