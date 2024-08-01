8 человек доставлено к медикам: возбуждено уголовное дело по ЧП в «Акватории» — видео

По ЧП с потолком во Владивостоке возбуждено уголовное дело

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СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория» и работают следователи на месте происшествия. По предварительным данным в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей.