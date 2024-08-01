8 человек доставлено к медикам: возбуждено уголовное дело по ЧП в «Акватории» — видео

Posted 1 августа, 13:37
Published 1 августа, 13:37
Modified 1 сентября, 03:56
Updated 1 сентября, 03:56
Сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по поводу обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория» во Владивостоке.
В частности по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — непредоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.
На месте происшествия работают следователи Следственного комитета России. По предварительным данным, в медучреждения доставлено 8 посетителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в здании водно-развлекательного комплекса во Владивостоке рухнул потолок. В помещении находились люди.