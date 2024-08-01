900 тысяч рублей получат жители Приморья, заключившие контракт на службу в зоне СВО

Отметим, что в Приморском крае регулярно расширяется перечень мер поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Это принципиальная позиция, которую с самых первых дней проведения спецоперации занял глава региона Олег Кожемяко. Приморье сегодня входит в топ лучших регионов по уровню и объемам оказываемой поддержки участников СВО и членов их семей. Кроме того, Приморье одним из первых начало внедрять механизмы социальной адаптации для тех, кто завершил участие в СВО: например, из числа ветеранов формируется отряд «Тигр-правопорядок», главной задачей которого станет обеспечение общественной безопасности и охрана важных объектов.