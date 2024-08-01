900 тысяч рублей получат жители Приморья, заключившие контракт на службу в зоне СВО

Posted 1 августа, 10:05
Published 1 августа, 10:05
Modified 1 августа, 10:07
Updated 1 августа, 10:07
Президентский указ, который вступил в силу 31 июля — в день его подписания увеличивает единовременную выплату для россиян и иностранных граждан, которые в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в СВО сроком не менее одного года.
Финансировать предоставление выплаты планируется из региональных бюджетов. Губернаторам рекомендовано установить и осуществлять единовременную денежную выплату в размере не менее 400 тысяч рублей за счет средств субъектов РФ. При этом определять порядок осуществление такой выплаты, как и финансировать расходы будет правительство РФ.
Ранее по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко региональная выплата заключившим контракт была увеличена до 500 тысяч рублей. В совокупности с федеральной мерой поддержки приморцы, которые станут контрактниками и отправятся в зону СВО с 1 августа 2024 года единовременно получат 900 тысяч рублей.
Эксперты Приморья отмечают, что указ президента направлен на то, чтобы уравнять те различия между регионами, которые существуют на сегодняшний день. Особенно актуально это будет для целого ряда дальневосточных субъектов — Забайкалья, Бурятии, Амурской области и Еврейской АО, где размер этой меры поддержки не дотягивает до 400 тысяч рублей.
Отметим также, что повышение федерального, а ранее и регионального «бонусов» может стать весомым аргументом для жителей региона в пользу заключения контракта.
«Сегодня экономически более мощные субъекты „перетягивают“ на себя потенциальных контрактников за счет региональных выплат, которые в ряде регионов уже превысили один миллион рублей, и в этих условиях „федеральные“ 400 тысяч рублей для многих могут стать весомым фактором в пользу заключения контракта в родном крае, области или республике, где региональная выплата не столь велика», — отмечают «Восток-Медиа» эксперты Приморья.
Отметим, что в Приморском крае регулярно расширяется перечень мер поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Это принципиальная позиция, которую с самых первых дней проведения спецоперации занял глава региона Олег Кожемяко. Приморье сегодня входит в топ лучших регионов по уровню и объемам оказываемой поддержки участников СВО и членов их семей. Кроме того, Приморье одним из первых начало внедрять механизмы социальной адаптации для тех, кто завершил участие в СВО: например, из числа ветеранов формируется отряд «Тигр-правопорядок», главной задачей которого станет обеспечение общественной безопасности и охрана важных объектов.