«Бесконечность — не предел»: рынок с самой дорогой икрой нашли во Владивостоке

Красная икра в Приморье стала слишком ценным продуктом. В сети приморцы говорят, что в рынке Первой речки во Владивостоке ее стоимость достигла 13 тысяч рублей за килограмм. Всего месяц назад ее там продавали за 8500 рублей. Ситуацию с «золотой икрой» обсуждают в новых медиа.