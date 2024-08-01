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Posted 1 августа, 02:40

Published 1 августа, 02:40

Modified 1 августа, 02:42

Updated 1 августа, 02:42

«Самый дорогой базар» продает «золотую» икру в Приморье

«Бесконечность — не предел»: рынок с самой дорогой икрой нашли во Владивостоке

1 августа 2024, 02:40
Фото: 1MI.

«Самый дорогой базар» продает «золотую» икру в Приморье

Сюжет
Туристы
В Приморье цена на красную икру достигла 13 тысяч рублей за килограмм, подорожав на 5 тысяч рублей за месяц. Жители края обсуждают рост цен — кто с шутками и оптимизмом, а кто практически с ужасом.

Красная икра в Приморье стала слишком ценным продуктом. В сети приморцы говорят, что в рынке Первой речки во Владивостоке ее стоимость достигла 13 тысяч рублей за килограмм. Всего месяц назад ее там продавали за 8500 рублей. Ситуацию с «золотой икрой» обсуждают в новых медиа.

13 тысяч за кило — золотую икру продают во Владивостоке — фото
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Жители Приморья обсуждают «золотую» икру в новых медиа:

«Рядом с морем живем…»;
«А куда продавцы денут икру, если у нее закончится срок годности? За такую цену ее вряд ли быстро раскупят. Самый дорогой базар»;
«Китайцы берут. Туда постоянно туристов завозят»;
«Ой, ну прямо трагедия. Мы за 4800/кг берём»;
«Кто больше? 13 тысяч раз, 13 тысяч два…», — пишут владивостокцы в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возможном росте цен на икру в Приморье.

Почему так дорого: эксперт пояснил причины роста цен на красную икру в Приморье
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