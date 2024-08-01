«Бесконечность — не предел»: рынок с самой дорогой икрой нашли во Владивостоке

Posted 1 августа, 02:40
Published 1 августа, 02:40
Modified 1 августа, 02:42
Updated 1 августа, 02:42
Красная икра в Приморье стала слишком ценным продуктом. В сети приморцы говорят, что в рынке Первой речки во Владивостоке ее стоимость достигла 13 тысяч рублей за килограмм. Всего месяц назад ее там продавали за 8500 рублей. Ситуацию с «золотой икрой» обсуждают в новых медиа.
Жители Приморья обсуждают «золотую» икру в новых медиа:
«Рядом с морем живем…»;
«А куда продавцы денут икру, если у нее закончится срок годности? За такую цену ее вряд ли быстро раскупят. Самый дорогой базар»;
«Китайцы берут. Туда постоянно туристов завозят»;
«Ой, ну прямо трагедия. Мы за 4800/кг берём»;
«Кто больше? 13 тысяч раз, 13 тысяч два…», — пишут владивостокцы в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможном росте цен на икру в Приморье.